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اقتصاد

2.6 مليار ريال فائض الميزان التجاري لسلطنة عُمان

2.6 مليار ريال فائض الميزان التجاري لسلطنة عُمان
10 يونيو 2024 01:27

مسقط (وام)

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سجل الميزان التجاري لسلطنة عُمان فائضاً بمقدار 2.6 مليار ريال عُماني بنهاية مارس الماضي، مقارنة بفائض بلغ ملياراً و932 مليون ريال عُماني خلال الفترة نفسها من عام 2023.
وكشفت الإحصاءات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات في سلطنة عُمان أن قيمة الصادرات السلعية بنهاية مارس 2024 سجلت 6 مليارات و502 مليون ريال عُماني مرتفعة بنسبة 16.7 بالمائة عن الفترة نفسها من العام الماضي والبالغة 5 مليارات و572 مليون ريال عُماني، في حين بلغت قيمة الواردات السلعية لسلطنة عُمان 3 مليارات و892 مليون ريال عُماني مرتفعة بنسبة 6.9 بالمائة مقارنة بنهاية مارس 2023م والبالغ 3 مليارات و640 مليون ريال عُماني.
وعزا المركز ارتفاع قيمة الصادرات بشكل رئيس إلى ارتفاع قيمة صادرات سلطنة عُمان من النفط والغاز إلى 3 مليارات و722 مليون ريال عُماني وبنسبة 3.1 بالمائة عن نهاية مارس 2023م والبالغة 3 مليارات و609 ملايين ريال عُماني.

سلطنة عمان
المركز الوطني للإحصاء
مسقط
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