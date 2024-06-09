5 مشاريع جديدة توفر 1200 وحدة سكنية بجزيرة السعديات

سيد الحجار (أبوظبي)

جذبت جزيرة السعديات المزيد من المستثمرين خلال الأشهر الأخيرة، مع إطلاق عدد من المشاريع الجديدة، والتي شهدت تسجيل مبيعات قوية، لاسيما من المشترين الأجانب، بحسب مسؤولين وخبراء عقاريين.

وأكد هؤلاء لـ «الاتحاد» أن جزيرة السعديات توفر خيارات متنوعة للمستثمرين مع توالي إطلاق المزيد من المشاريع الجديدة بالجزيرة، والتي تجذب شرائح متنوعة من المستثمرين من مختلف الفئات.

ومنذ بداية العام الماضي، أطلقت شركة الدار العقارية 5 مشاريع جديدة في جزيرة السعديات، توفر نحو 1200 شقة وفيلا سكنية.

وأظهر تقرير صادر عن موقع «بيوت» مؤخراً حول أداء القطاع العقاري في إمارة أبوظبي خلال الربع الأول من عام 2024، أن أسعار الشقق والفلل الفاخرة في المناطق الأكثر طلباً، سجلت ارتفاعاً بنحو 6% خلال الربع الأول لعام 2024، بما في ذلك «جزيرة السعديات» التي ارتفعت أسعار الشقق الفاخرة فيها بنحو 3.64%، كما ارتفعت أسعار الفلل الفاخرة في هذه المنطقة بنحو 5.53%.

وأوضح التقرير أن «جزيرة ياس» و«جزيرة السعديات» كانتا أكثر المناطق طلباً من قِبل الباحثين عن فلل فاخرة في أبوظبي، حيث أظهر الباحثون عن شقق فاخرة لا تزال على المخطط أو قيد الإنشاء، اهتماماً كبيراً بالمشاريع التي تحتضنها منطقة «ياس بيتش ريزيدنس» في جزيرة ياس و«منطقة السعديات الثقافية» في جزيرة السعديات.

ووفق البيانات الصادرة عن موقع بيوت العقاري، فقد شهد متوسط إيجار الشقق الفاخرة نمواً واضحاً وصلت نسبته إلى 9%، خاصة في «جزيرة السعديات» و«شاطئ الراحة».

مشاريع جديدة

وأعلنت «الدار العقارية»، مارس الماضي، إطلاق مشروع «نوران ليفينج»، في منطقة المارينا بجزيرة السعديات، وسيضم 372 وحدة سكنية، بأسعار تبدأ من 750 ألف درهم، حيث من المقرر أن تبدأ أعمال الإنشاءات في المشروع خلال الربع الأخير من عام 2024، على أن تبدأ مرحلة تسليم الوحدات خلال الربع الأخير من عام 2027.

وأطلقت «الدار العقارية» في فبراير 2023، مشروع «منارة ليفنج»، بجزيرة السعديات في أبوظبي، والذي سيضم المشروع للجنسيات كافة 237 منزلاً بالقرب من منارة السعديات.

كما شهدت منصة «داري» الرقمية للخدمات العقارية التابعة لدائرة البلديات والنقل في أبوظبي، مطلع العام الحالي، تسجيل مشروع «منارة ليفنج 2» لشركة الدار العقارية، والذي يوفر نحو 232 وحدة سكنية. وكشفت «الدار» في يونيو الماضي عن إطلاق مشروع «ذا سورس 2»، في جزيرة السعديات بأبوظبي، وسيضم 148وحدةً سكنية بمساحات واسعة، بأسعار تبدأ من 2.82 مليون درهم.

وجاء طرح المبنى بعد بيع جميع وحدات المبنى الأول ضمن مشروع «ذا سورس 1» في منطقة سعديات غروف، بعدما استقبل طلباً كبيراً من جانب المشتريين الدوليين، حيث بيعت كافة وحداته البالغة 204 وحدات في غضون أيام من الإطلاق خلال شهر مارس.

نشاط ملحوظ

أكد رشيد الطوباسي، رئيس مجلس إدارة شركة بلجرافيا العقارية، أن جزيرة السعديات تشهد نشاطاً ملحوظاً مع توالي طرح المزيد من المشاريع الجديدة التي تسهم في جذب المزيد من المستثمرين من فئات متنوعة.

وأشار إلى أن ارتفاع الطلب على عقارات السعديات، يعزز من فرص طرح المزيد من المشاريع الجديدة بالجزيرة، لاسيما مع تحقيق مبيعات قوية بالمشاريع كافة التي يتم طرحها بالجزيرة.

وأعلنت «الدار»، ومتحف اللوفر أبوظبي، خلال شهر مارس 2022، شراكة عالمية، لإطلاق مشروع «اللوفر أبوظبي ريزيدنسز» ضمن مشروع «سعديات غروف»، ويضم 400 وحدة.

فيما كشفت «الدار»، خلال شهر يونيو 2022، عن إطلاق وحدات سكنية ضمن مشروع «غروف ديستركت» الواقع ضمن «سعديات غروف»، حيث يشمل المخطط الرئيسي للمشروع 612 شقة سكنية في 5 مبانٍ ضمن ثلاث مناطق.

ويعدّ مجمع «سعديات غروف» متعدد الاستخدامات، أحد أبرز وجهات الدار العقارية على جزيرة السعديات بتكلفة 10 مليارات درهم، وسيضم نحو 3000 وحدة سكنية وفندقية.

وكشفت «الدار»، خلال أبريل 2022، عن استحواذها على قطعة أرض بمساحة 6.2 مليون متر مربع في موقع رئيسي على الجانب الشرقي من جزيرة السعديات، بقيمة 3.68 مليار درهم، حيث تعتزم «الدار» تطوير مشروع سكني متكامل بتكلفة تطويرية إجمالية تقدر بنحو 15 مليار درهم، وسيضم المشروع المقترح عند اكتماله 2700 وحدة سكنية فاخرة، معظمها فلل، وسيستوعب أكثر من 15000 نسمة.

وأطلقت «الدار» نوفمبر 2022 مشروع «السعديات لاغونز» الذي يشكّل جزءاً من المخطط الرئيسي للمجتمع الذي سيمتد على قطعة أرض استحوذت عليها «الدار»، حيث طرحت «الدار» خلال المرحلة الأولى من المبيعات 207 فلل بأسعار تبدأ من 6.1 مليون درهم.

عائد استثماري

بدوره، أشار أحمد صلاح ربيع، مدير شركة بلاتينيوم هوم للعقارات، إلى أن جزيرة السعديات تُعد من أكثر المناطق طلباً لشراء الفلل والشقق السكنية في أبوظبي، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على أسعار البيع والتأجير بالجزيرة.

وبحسب تقرير دوبيزل السنوي عن شراء العقارات في أبوظبي لعام 2023، جاءت «السعديات» في المركز الثاني كأكثر المناطق طلباً لشراء الفلل الفاخرة في أبوظبي، حيث بلغ متوسط سعر القدم المربعة 1418 درهماً، بتراجع 5.54%، وبلغ متوسط سعر الفيلا ذات الثلاث غرف 6.8 مليون درهم، والأربع غرف 7.12 مليون، والخمس غرف 9.9 مليون، فيما بلغ العائد على الاستثمار 5.92%.

كما جاءت «السعديات» في المركز الرابع فيما يتعلق بأكثر المناطق طلباً لشراء الشقق الفاخرة في أبوظبي، حيث بلغ متوسط سعر القدم المربعة 2251 درهماً بارتفاع 15.11%، وبلغ متوسط سعر الأستوديو 926 ألف درهم، والشقة ذات الغرفة الواحدة 2 مليون درهم، والغرفتين 3.98 مليون، فيما بلغ العائد الاستثماري 3.63%.

وأشار ربيع إلى وجود طلب مرتفع بشكل عام على المناطق الاستثمارية في أبوظبي، والتي توفر خيارات جاذبة للمستثمرين، وتضم مرافق وخدمات متنوعة مثل «السعديات» و«ياس» و«الريم».