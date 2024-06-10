استقرار أسعار الذهب

استقرت أسعار الذهب اليوم الاثنين بعد أن تراجعت في الجلسة السابقة بسبب بيانات الوظائف الأميركية القوية التي قلصت الآمال في خفض وشيك لأسعار الفائدة.

وظلت أسعار الذهب في المعاملات الفورية دون تغير عند 2296.17 دولار للأوقية بحلول الساعة 0751 بتوقيت جرينتش. وتراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.5 بالمئة إلى 2313.30 دولار.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 1.4 بالمئة إلى 29.58 دولار للأوقية، كما زاد البلاتين واحداً بالمئة إلى 973.40 دولار وصعد البلاديوم 0.2 بالمئة إلى 914.21 دولار.