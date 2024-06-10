الإثنين 10 يونيو 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

استقرار أسعار الذهب

استقرار أسعار الذهب
10 يونيو 2024 12:58

استقرت أسعار الذهب اليوم الاثنين بعد أن تراجعت في الجلسة السابقة بسبب بيانات الوظائف الأميركية القوية التي قلصت الآمال في خفض وشيك لأسعار الفائدة.
وظلت أسعار الذهب في المعاملات الفورية دون تغير عند 2296.17 دولار للأوقية بحلول الساعة 0751 بتوقيت جرينتش. وتراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.5 بالمئة إلى 2313.30 دولار.

أخبار ذات صلة
«الأضحى» يعزز مبيعات الذهب في أبوظبي
الذهب يتجه لأول مكاسب في 3 أسابيع

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 1.4 بالمئة إلى 29.58 دولار للأوقية، كما زاد البلاتين واحداً بالمئة إلى 973.40 دولار وصعد البلاديوم 0.2 بالمئة إلى 914.21 دولار.

المصدر: وكالات
الذهب
أسعار الذهب
آخر الأخبار
رزان المبارك: مخرجات "COP28" نجحت في دمج الحفاظ على المحيطات ضمن أجندة المناخ
علوم الدار
رزان المبارك: مخرجات "COP28" نجحت في دمج الحفاظ على المحيطات ضمن أجندة المناخ
اليوم 15:07
اعتماد موازنة خاصة للاحتفالية بمئوية سلطان العويس 2025
التعليم والمعرفة
اعتماد موازنة خاصة للاحتفالية بمئوية سلطان العويس 2025
اليوم 15:03
"الخارجية"
علوم الدار
"الخارجية" تستعد لموسم سفر المواطنين لأداء مناسك الحج
اليوم 14:57
أبوظبي تستضيف المنتدى العالمي للتنقل ومدن الدراجات الهوائية
الرياضة
أبوظبي تستضيف المنتدى العالمي للتنقل ومدن الدراجات الهوائية
اليوم 14:45
سلطان القاسمي
علوم الدار
حاكم الشارقة يصدر مرسوماً أميرياً بشأن فض دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الحادي عشر للمجلس الاستشاري
اليوم 14:41
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©