1.6 مليار درهم استثمارات «الياه سات» في 2024

رشا طبيلة (أبوظبي)

كشف علي الهاشمي، الرئيس التنفيذي لمجموعة الياه سات، أن النفقات الرأسمالية والاستثمارات المتوقعة لمجموعة الياه سات في العام 2024 عقب توقيعها عقداً مع شركة إيرباص للدفاع والفضاء، لتصنيع قمريها الصناعيين للاتصالات «الياه 4» و«الياه 5»، تقدر بحوالي 1.6 مليار درهم (440 مليون دولار)، مؤكداً أن الغالبية العظمى من تلك النفقات الرأسمالية تخص برنامج القمرين الصناعيين الجديدين.

وقال الهاشمي لـ «الاتحاد»، إن التكلفة الإجمالية لبرنامج تطوير القمرين الياه 4 والياه 5 تقارب 3.9 مليار درهم «1.1 مليار دولار»، ويشمل ذلك المركبة الفضائية والبنية التحتية للعمليات الأرضية وترتيبات الإطلاق والتأمين.

وأضاف أنه سيتم تمويل البرنامج بدايةً اعتماداً على موارد الياه سات الذاتية، وذلك لحين استلام دفعة مقدمة من حكومة دولة الإمارات قيمتها 3.7 مليار درهم (مليار دولار).

وحول مميزات القمرين من حيث التقنيات الجديدة المستخدمة مقارنة بالأقمار السابقة، أكد الهاشمي «تُصمم شركة إيرباص وتُصنّع القمرين الصناعيين استناداً إلى منصة «Eurostar Neo يوروستار نيو»، بحيث يتمتع كل منهما بحمولات يمكن إعادة ضبطها بمرونة تامة أثناء وجود القمرين في المدار ما يوفر إمكانية إعادة ضبط منطقة التغطية والقدرة والتردد لتلبية أية متغيرات في متطلبات الاستخدام». وفيما يتعلق بأهم الخدمات التي سيتم تقديمها عبر القمرين، أوضح الشامسي «يعتمد القمران الجديدان على برمجيات تتيح مرونة عالية للتحكم في الحمولة، ونطاق التغطية، والقدرة، وترددات الاتصالات خلال وجودهما في المدار». وأضاف أن العقد يشمل أيضاً منصتي أقمار صناعية Airbus ARROW لإطلاقهما في المدار الأرضي المنخفضLEO مستقبلاً.