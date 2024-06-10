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اقتصاد

تفاهم بين «أبوظبي العالمي» وسلطة النقد في برمودا

تفاهم بين «أبوظبي العالمي» وسلطة النقد في برمودا
11 يونيو 2024 01:14

أبوظبي (الاتحاد)

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أعلنت سلطة تنظيم الخدمات المالية في أبوظبي العالمي وسلطة النقد في برمودا توقيع مذكرة تفاهم حول الأصول الرقمية. وتُحدد مذكرة التفاهم إطار عمل للتعاون بين الطرفين لدعم إنشاء شركات الأصول الرقمية في المناطق الخاضعة لإشرافهما، وضمان الرقابة الفعالة عليها.
وقال كريغ سوان، الرئيس التنفيذي لسلطة النقد في برمودا: «تمثل الاتفاقية مع سلطة تنظيم الخدمات المالية في أبوظبي العالمي خطوة مهمة نحو تعزيز الروابط بين السلطتين التنظيميتين، ودعم الابتكار وتطوير القدرات والموارد من خلال تفعيل سبل التعاون الدولي. وتسهم مذكرة التفاهم هذه في تعزيز استقرار أسواقنا وإثراء الخبرات».
وقال إيمانويل جيفاناكيس، الرئيس التنفيذي لسلطة تنظيم الخدمات المالية في أبوظبي العالمي: «يؤكد توقيع مذكرة التفاهم هذه التزامنا بتعزيز جهود التعاون وتبادل المعلومات بين سلطة تنظيم الخدمات المالية في أبوظبي العالمي وسلطة النقد في برمودا».

برمودا
سوق أبوظبي العالمي
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تنظيم الخدمات المالية
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