الرئيس التنفيذي للشركة لـ«الاتحاد»: «العالمية القابضة» تخطط لرفع استثمارتها إلى 62 مليار درهم

يوسف البستنجي (أبوظبي)

أكد سيد بصر شعيب، الرئيس التنفيذي للشركة العالمية القابضة (IHC)، أن «العالمية القابضة» تخطط لزيادة الاستثمارات السنوية في تطوير الأعمال أو عمليات الاستحواذ القائمة والجديدة من 58 مليار درهم إلى 62 مليار درهم، وذلك عبر مختلف القطاعات والمناطق الجغرافية، مشيراً إلى تخصص 20% من الاستثمارات السنوية إلى قطاع التعدين.

وقال شعيب لـ «الاتحاد» إن «العالمية القابضة» تعكف على دراسة استراتيجيات مختلفة، مؤكداً أن التركيز ينصب حالياً على الانتقال من مصادر الطاقة التقليدية إلى استخدام الطاقة المتجددة والمستدامة، بما في ذلك النحاس والكوبالت والنيكل، مشيراً إلى أن الشركة تخطط لدخول أسواق أميركا الجنوبية قريباً، بعد النجاحات التي حققتها بالأسواق الأفريقية.

تنويع الأعمال

قال شعيب: «نسعى دائماً لتحديد الفرص التي تتوافق مع أهدافنا طويلة المدى للنمو، وتسهم في تعزيز قوة ومرونة محفظتنا الاستثمارية عموماً. ونتطلع خلال السنوات المقبلة إلى استكشاف آفاق تنويع أعمالنا لتشمل مجالات أخرى غير النحاس، والاستفادة من خبراتنا في قطاع التعدين، وتعزيز التزامنا بتنمية الموارد على نحو مسؤول وبنّاء».

وأوضح أن ذلك قد يشمل استثمارات موجهة في معادن أخرى والتحول من استخدام مصادر الطاقة التقليدية إلى الطاقة النظيفة والمستدامة، مثل الكوبالت والنيكل والعناصر الأرضية النادرة والمنغنيز والجرافيت ومعادن «تي 3» (3T) التي تستخدم في الصناعات التكنولوجية الحديثة ولها دور حيوي في الصناعات الناشئة، مثل الطاقة المتجددة والمركبات الكهربائية والتقنيات المتقدمة.



استثمارات واعدة

أضاف الرئيس التنفيذي للشركة العالمية القابضة: «نحن متفائلون للغاية باستثماراتنا الواعدة في مجال التعدين الذي يُعد من أحدث قطاعات الأعمال في محفظة شركتنا التابعة (2 بوينت زيرو)، والتي تضم محفظتها (إنترناشيونال ريسورسيز هولدينج)، الشركة المتخصصة في الموارد الرئيسية مثل النحاس والكوبالت والنيكل ومعادن “تي 3” (القصدير والتنتالوم والتنجستن) والمنجنيز والجرافيت». وأشار إلى استكمال «إنترناشيونال ريسورسيز هولدينج» في مارس من العام الجاري، عملية الاستحواذ على حصة 51% في «مناجم موباني للنحاس» في زامبيا في صفقة بلغت قيمتها 1.1 مليار دولار، لافتاً إلى أن الشركة في مراحل متقدمة من عمليات الاستكشاف لبدء عمليات استخراج النيكل في دولة بوروندي، إلى جانب مشاريع استكشافية تستهدف معادن مختلفة في تنزانيا وكينيا.



استثمارات التعدين

فيما يتعلق بقيمة استثمارات «العالمية القابضة» في قطاع التعدين عامة في أفريقيا، أشار شعيب، إلى أن الشركة تمتلك حالياً حصة 51% في مناجم موباني للنحاس، والتي تم الحصول عليها في صفقة بلغت قيمتها 1.1 مليار دولار من خلال شركة «إنترناشيونال ريسورسيز هولدينح»، مشيراً إلى أن استراتيجية الشركة في إثراء محفظتها وتوسيعها تشمل تقييماً دقيقاً لحركة السوق والتقدم التكنولوجي والاتجاهات العالمية في مجال المعادن المهمة.

وحول توقعاته بشأن بدء الشركة بالحصول على الإيرادات والعوائد من هذه الاستحواذات وأثرها المتوقع على أرباح الشركة خلال العام الجاري أو العام المقبل، أوضح شعيب، أن الأداء المالي للشركة حقق مطلع عام 2024 أرقاماً قوية، حيث ارتفع صافي أرباح الشركة خلال الأشهر الثلاثة الأولى المنتهية في 31 مارس 87.6% بعد أن سجل 2.2 مليار دولار (8.02 مليار درهم)، أي ما يقرب من ضعف مبلغ 4.27 مليار درهم الذي سجل في الفترة ذاتها من العام الماضي، بينما قفزت الإيرادات من 15.74 مليار درهم إلى 19.29 مليار درهم، بزيادة قدرها 22.5%، مؤكداً أن هذا النمو جاء مدعوماً بالأداء القوي في مختلف قطاعات أعمالنا الأساسية، بما في ذلك العقارات والبناء، والأعمال البحرية والتجريف، والتكنولوجيا، وأعمال المقاولات.



عجلة النمو

أكد سيد بصر شعيب أن الشركة العالمية القابضة تمضي قدماً في أدائها الممتاز على مدار العام؛ وذلك بفضل مجموعة من المشاريع المجدية والقوية لشركات المحفظة والتي ستستمر في دفع عجلة النمو، مشيراً إلى أن خطط الشركة العالمية القابضة الطموحة في قطاع التعدين، تأتي تجسيداً لهدفنا الرامي إلى تحقيق عائدات بقيمة مليار دولار (3.67 مليار درهم) من عمليات الاستحواذ في مجال التعدين هذا العام، حيث يؤكد هذا الاستثمار الاستراتيجي التزامنا الثابت بتبوء مكانة مرموقة في قطاع التعدين العالمي، متوقعاً أن تسهم استثمارات الشركة على نحو كبير في النمو المستمر للمجموعة في المستقبل.