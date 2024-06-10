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اقتصاد

انتخاب سلطان الجابر رئيساً لمجلس إدارة «بريسايت»

سلطان الجابر ومنصور المنصوري وأعضاء مجلس الإدارة في صورة جماعية (وام)
11 يونيو 2024 01:14

أبوظبي (وام)

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أعلنت «بريسايت» لتحليل البيانات الضخمة المدعمة بالذكاء الاصطناعي، أمس، انتخاب معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لأدنوك ومجموعة شركاتها، رئيساً لمجلس إدارة «بريسايت». وانتخب مجلس الإدارة معالي منصور المنصوري نائباً لرئيس المجلس، ورئيساً للجنة التنفيذية.
وقال معالي منصور المنصوري، إن انتخاب معالي الدكتور سلطان الجابر رئيساً لمجلس إدارة «بريسايت» يمثل إضافة كبيرة وقيّمة لمجلس إدارة الشركة والمساهمين فيها، مشيراً إلى أن مجلس الإدارة، وبفضل الخبرات الفريدة التي يتمتع بها كل عضو من أعضائه، ملتزم ببذل كافة الجهود لتسريع نمو «بريسايت» على الصعيدين المحلي والعالمي.
وأضاف معاليه أنه وفي ظل الثورة التي يحدثها الذكاء الاصطناعي في مختلف القطاعات، ستقود «بريسايت» مبادرات الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي بشكل مسؤول، ما سيخلق تأثيراً إيجابياً ملموساً، مشيراً إلى أن هذا التوجه يتماشى مع رؤية القيادة في دولة الإمارات بتحقيق الريادة في مجالات تطبيق الذكاء الاصطناعي، وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام والإنتاجية والازدهار بشكل عام.
وقال توماس براموتيدهام الرئيس التنفيذي لشركة «بريسايت»، إن وجود معالي الدكتور سلطان الجابر رئيساً لمجلس الإدارة ومعالي منصور المنصوري نائباً لرئيس مجلس إدارة شركة بريسايت، خطوة مهمة ستمنح الشركة زخماً كبيراً لتحقيق المزيد من النمو، ما سيسمح لنا بتلبية الطلب المتزايد على حلول الذكاء الاصطناعي وتحليلات البيانات الضخمة لتحقيق المزيد من النجاح للشركة.

بريسايت لحلول الذكاء الاصطناعي
سلطان الجابر
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