الأربعاء 12 يونيو 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

البنك الدولي يؤكد توقعاته بنمو اقتصاد الإمارات 4.1% في 2025

البنك الدولي يؤكد توقعاته بنمو اقتصاد الإمارات 4.1% في 2025
12 يونيو 2024 01:18

واشنطن (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
منصور بن زايد ومكتوم بن محمد يحضران اجتماع لجنة الميزانية العامة
خالد بن محمد بن زايد: استراتيجية الجينوم ترسخ مكانة الإمارات

أكد البنك الدولي توقعاته بنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة الإمارات العربية المتحدة بنسبة 3.9% في 2024. وذكر البنك الدولي، في تقرير «الآفاق الاقتصادية العالمية» الصادر أمس، أن اقتصاد دولة الإمارات سيواصل النمو، حيث من المتوقع ارتفاع وتيرة نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 4.1% في العام القادم 2025.
وكان البنك الدولي رفع في أبريل الماضي توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة الإمارات العربية المتحدة إلى 3.9 في المائة في 2024 مقارنة بتوقعاته في يناير الماضي البالغة 3.7%. وبحسب التقرير، فمن المتوقع أن تنمو اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنسبة 2.8% في 2024 ارتفاعاً من 1.5% في 2023، على أن يصل النمو إلى 4.2% في العام القادم 2025.
وتوقع البنك أيضاً أن يظل النمو العالمي ثابتاً عند 2.6% في عام 2024 قبل أن يرتفع إلى 2.7% في المتوسط في الفترة 2025-2026، وهو أقل بكثير من المتوسط البالغ 3.1% في العقد السابق على تفشي جائحة «كورونا». وتشير هذه التوقعات إلى أنه على مدار الفترة 2024-2026، فإن البلدان التي تشكل مجتمعة أكثر من 80% من سكان العالم وإجمالي الناتج المحلي العالمي ستواصل النمو بوتيرة أبطأ مما كانت عليه في العقد السابق لـ«الجائحة».

اقتصاد الإمارات
الإمارات
الاقتصاد الإماراتي
الاقتصاد الوطني
البنك الدولي
الناتج المحلي الإجمالي
الناتج المحلي الإجمالي للإمارات
آخر الأخبار
حجاج بيت الله الحرام أثناء الطواف حول الكعبة (رويترز)
الأخبار العالمية
السعودية تدشن مبادرات جديدة لتيسير الحج لضيوف الرحمن
12 يونيو 2024
أولاف شولتس يصافح فولوديمير زيلينسكي (أ.ف.ب)
الأخبار العالمية
«إعادة إعمار أوكرانيا».. 700 مليون يورو لتدريب 180 ألف كادر
12 يونيو 2024
كير ستارمر زعيم حزب العمال البريطاني (أ.ف.ب)
الأخبار العالمية
«العمال» يركز على الأمن القومي لإقناع البريطانيين
12 يونيو 2024
تصاعد الدخان جراء القصف الإسرائيلي على رفح (أ ف ب)
الأخبار العالمية
عائلات جنود إسرائيليين يطالبون أبناءهم بإلقاء السلاح «فوراً»
12 يونيو 2024
جوردان بارديلا رئيس حزب التجمع الوطني يتحدث إلى وسائل الإعلام (أ.ف.ب)
الأخبار العالمية
فرنسا تستعد لـ 30 يونيو بأقصر حملة انتخابية في «الجمهورية الخامسة»
12 يونيو 2024
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©