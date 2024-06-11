«أوبك»: الإمارات تواصل تحقيق نمو قوي في قطاعاتها غير النفطية

فيينا (وام)

أكدت منظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك»، أن دولة الإمارات واصلت تحقيق نمو قوي في قطاعاتها غير النفطية.

وذكرت «أوبك»، في تقريرها لشهر يونيو الصادر أمس أن القطاع غير النفطي في الإمارات سجل توسعاً بنسبة 6.7% على أساس سنوي في الربع الرابع من العام الماضي، ارتفاعاً من 5.8% في الربع الثالث من 2023.

ولفتت «أوبك»، إلى تسارع نمو قطاع البناء إلى 8.4% في الربع الرابع من عام 2023 من 8% في الربع الثالث، كما شهدت قطاعات الخدمات الرئيسية نمواً ملحوظاً، حيث ارتفعت الأنشطة المالية والتأمين بنسبة 17.6% على أساس سنوي في الربع الرابع، مقارنة بـ 11.8% في الربع الثالث من 2023، بينما زادت خدمات النقل والتخزين بنسبة 10.3% خلال الفترة نفسها.

وأشارت «أوبك» إلى أن البيانات الصادرة عن دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي تظهر أن 2023 كان عاماً قياسياً للسياحة في الإمارة، مع ارتفاع أعداد الزوار الدوليين بنسبة 19.4% مقارنة بعام 2022، متجاوزاً مستويات 2019.