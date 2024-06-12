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الذهب يتراجع متأثراً بقوة الدولار

الذهب يتراجع متأثراً بقوة الدولار
12 يونيو 2024 07:46

تراجعت أسعار الذهب، اليوم الأربعاء، مدفوعة بارتفاع الدولار مع ترقب المستثمرين بيانات التضخم الأميركية الرئيسية وأحدث بيانات مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي (البنك المركزي) بشأن سعر الفائدة في وقت لاحق اليوم.
وبحلول الساعة 0128 بتوقيت جرينتش، انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 2311.80 دولار للأوقية. وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 2328.80 دولار.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، صعدت الفضة في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 29.33 دولار للأوقية، وزاد البلاتين 0.8 إلى 959.10 دولار، وربح البلاديوم واحداً بالمئة ليصل إلى 892.45 دولار.

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المصدر: وكالات
الذهب
أسعار الذهب
الدولار
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