"الاتحاد للشحن" توفر سعة شحن إضافية في موسم الصيف

أعلنت الاتحاد للشحن، ذراع عمليات الشحن والخدمات اللوجستية التابع للاتحاد للطيران، عن توفير سعة شحن إضافية للعملاء والشركاء ضمن شبكتها العالمية من الوجهات، اعتباراً من شهر يوليو المقبل.

ويشهد جدول الرحلات الصيفية للشركة إضافة 23 رحلة ركاب إلى وجهات جديدة، فضلاً عن زيادة عدد رحلات الركاب في المسارات الحالية بإضافة 77 رحلة أسبوعياً، ليصل بذلك إجمالي رحلات الركاب الأسبوعية الجديدة إلى 100 رحلة.

ويوفر جدول الرحلات الصيفية سعة شحن إضافية إلى الوجهات الموسمية الشهيرة في أوروبا، مثل إسبانيا واليونان وفرنسا، كما يتضمن إطلاق مسار جديد إلى تركيا.

ويمكن للعملاء حجز سعة شحن إضافية ضمن ثلاث رحلات ركاب أسبوعية إلى ملقا، ورحلتي ركاب أسبوعيتين إلى نيس، وذلك اعتباراً من 2 يوليو المقبل.

ورفعت الشركة عدد الرحلات الأسبوعية إلى العاصمة اليونانية أثينا إلى 14 رحلة، مع تسيير رحلتين مروراً بجزيرة ميكونوس، ورحلتين مروراً بجزيرة سانتوريني، فيما تعتزم الشركة إطلاق مسار جديد إلى أنطاليا يتضمن ثلاث رحلات أسبوعية، مع زيادة عدد الرحلات إلى إسطنبول من 10 إلى 14 رحلة أسبوعياً، وذلك اعتباراً من 22 يوليو المقبل.

وتوفر الشركة سعة شحن إضافية إلى دبلن، من خلال تسيير ثلاث رحلات إضافية اعتباراً من 23 يوليو المقبل، ليصل بذلك إجمالي رحلات الشركة إلى العاصمة الإيرلندية إلى عشر رحلات أسبوعياً.

وتوفر الاتحاد للشحن سعة شحن إضافية إلى منطقة الشرق الأوسط، من خلال تسيير ثلاث رحلات ركاب إلى وجهة جديدة هي القصيم في المملكة العربية السعودية، مع زيادة وتيرة رحلاتها إلى منطقة الشرق الأوسط بمعدل 32 رحلة أسبوعياً.

وتشمل الرحلات الإضافية سبع رحلات جديدة إلى عمّان، ليرتفع إجمالي الرحلات إلى 14 رحلة أسبوعية؛ وسبع رحلات إلى الكويت، ليصل الإجمالي إلى 28 رحلة أسبوعياً، فضلاً عن رحلتين إضافيتين إلى كلٍ من البحرين وبيروت ومسقط، وخمس رحلات إلى الدوحة، مع زيادة عدد الرحلات إلى القاهرة لتصل إلى 28 رحلة أسبوعية بحلول منتصف يوليو المقبل.

وتعتزم الشركة تعزيز شبكتها في الهند استجابةً للطلب المتزايد من خلال إضافة أربع رحلات أسبوعية جديدة إلى جايبور وزيادة الرحلات إلى ثيروفانانثابورام، التي انضمت إلى قائمة الوجهات في موسم الشتاء 2023، ليرتفع إجمالي الرحلات إليها من سبع إلى عشر رحلات أسبوعياً.

كما تخطط الشركة لتسيير رحلتين جديدتين إلى مدينة أحمد آباد، وثلاث رحلات إلى بنغالور، ليصبح إجمالي الرحلات الأسبوعية إلى كلٍ من الوجهتين 17 رحلة أسبوعياً، بالإضافة إلى تسيير رحلة جديدة إلى كولكاتا، ليصبح إجمالي الرحلات إليها 8 رحلات أسبوعياً.

وتعزز الاتحاد للشحن التزامها تجاه السوق الآسيوية بإطلاق مسار جديد وتسيير أربع رحلات أسبوعية جديدة إلى بالي .

كما توفر سعة شحن إضافية من خلال تسيير رحلة جديدة كل أسبوع إلى بانكوك، ليصل إجمالي الرحلات خلال الأسبوع إلى 18 رحلة، و11 رحلة جديدة إلى كولومبو، مما يزيد عدد الرحلات إلى 27 رحلة ، وثلاث رحلات جديدة إلى كراتشي، ليرتفع إجمالي الرحلات إلى 17 رحلة، إلى جانب أربع رحلات جديدة إلى سيؤول، ليصل عدد الرحلات إلى 11 رحلة.