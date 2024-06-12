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اقتصاد

تخريج الدفعة الأولى من «رواد الأسواق المالية»

صورة جماعية للخريجين (وام)
13 يونيو 2024 01:05

أبوظبي (الاتحاد)

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نظمت هيئة الأوراق المالية والسلع وصندوق الوطن - في أبوظبي - حفل تخريج الدفعة الأولى من منتسبي برنامج «رواد الأسواق المالية»، الذي أطلقته الجانبان بالتعاون مع أكاديمية سوق أبوظبي العالمي في إطار الرؤى المشتركة والجهود الحثيثة لتأهيل الكوادر الإماراتية وتمكينها في مجال صناعة الخدمات المالية بالدولة، وذلك تحت رعاية معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش، رئيس مجلس إدارة صندوق الوطن.
وقام كل من الدكتورة مريم بطي السويدي، الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع، وياسر القرقاوي، المدير العام لصندوق الوطن، وجاسم المرزوقي، مدير أول أكاديمية سوق أبوظبي العالمي ومركز الأبحاث الخريجين، بتكريم الخريجين تقديراً لاجتيازهم بنجاح متطلبات البرنامج التدريبي الذي تم إطلاقه في نوفمبر من العام الماضي، وشارك فيه نخبة من أبناء الإمارات من المنتسبين إلى عدد من الجهات الحكومية والخاصة والمؤسسات المالية بالدولة.
وتقدمت مريم السويدي خلال كلمتها الافتتاحية في الحفل بالشكر لمعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان لرعايته الحفل، مشيدة بالجهود الكبيرة التي يبذلها الصندوق - تحت قيادته - لتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة، ومبادراته الدائمة لتأهيل وتدريب الكوادر الوطنية في مختلف المجالات.
وعبرت عن فخر الهيئة بتخريج الدفعة الأولى من منتسبي برنامج ‘رواد الأسواق المالية’، والذي أطلقته بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين بهدف تشكيل قاعدة قوية من الكفاءات الوطنية الشابة للعمل في قطاع الأوراق المالية بالدولة، والمساهمة الفاعلة في استشراف مستقبله.
من جانبه، قال ياسر القرقاوي في كلمة وجهها إلى الخريجين: هذا اليوم بمثابة يوم للاحتفاء بأبناء وبنات الإمارات الذين حرصوا على حضور البرنامج واجتهدوا كثيراً لاجتيازه وتأكيد على دور صندوق الوطن بالتعاون مع جميع المؤسسات والهيئات والأفراد في دعم وتعزيز قدرات شباب الوطن في مختلف المجالات لا سيما المالية منها، مؤكداً أن توجيهات معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان تركز دوماً على الوصول بخدمات صندوق الوطن إلى أكبر شريحة ممكنة من شباب الإمارات.
وأكد القرقاوي أن صندوق الوطن سيظل حريصاً على تأهيل وتمكين الشباب في مختلف المجالات وتشجيعهم على استثمار قدراتهم في الابتكار والإبداع.
من جهته، أشار حمد صياح المزروعي إلى أن برنامج رواد الأسواق المالية يعكس تمسك أكاديمية سوق أبوظبي العالمي وشركائها في هيئة الأوراق المالية والسلع وصندوق الوطن، بإطلاق ودعم كافة المبادرات الاستراتيجية التي تهدف إلى تمكين شباب الإمارات، وتزويدهم بالعلم والمعرفة والمهارات اللازمة ليصبحوا رواداً في قطاع المال والأعمال.

أكاديمية سوق أبوظبي العالمي
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أسواق المال
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