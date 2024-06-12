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اقتصاد

إدراج وبدء تداول أسهم «ألف للتعليم» في سوق أبوظبي

خلال حفل الإدراج وبدء التداول (من المصدر)
13 يونيو 2024 01:05

أبوظبي (الاتحاد)

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أعلنت شركة ألف للتعليم القابضة «بي إل سي»، عن اكتمال طرحها العام الأولي بنجاح وبدء تداول أسهمها في سوق أبوظبي للأوراق المالية اعتباراً من أمس، كأول طرح عام أولي يشهده السوق خلال عام 2024.
وشارك معالي عبد الحميد محمد سعيد الأحمدي، رئيس مجلس إدارة شركة ألف للتعليم، وجيفري ألفونسو، الرئيس التنفيذي للشركة، في قرع جرس الافتتاح وبدء التداول خلال حفل رسمي أقيم اليوم، بحضور غنّام بطي المزروعي، رئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي للأوراق المالية وعبدالله سالم النعيمي، الرئيس التنفيذي للسوق، بحضور أعضاء مجلس إدارة ألف للتعليم وكبار المسؤولين في كل من ألف للتعليم وسوق أبوظبي للأوراق المالية.
وبدأ تداول أسهم «ألف للتعليم» عقب استكمال الطرح العام الناجح الذي جمع 1.89 مليار درهم من خلال بيع 1.4 مليار سهم، تشكل 20% من أسهم الشركة، بسعر طرح بلغ 1.35 درهم للسهم الواحد، وبالتالي بلغت القيمة السوقية للشركة 9.45 مليار درهم عند الإدراج.
ولقي الطرح العام الأولي طلباً قوياً من المستثمرين، حيث تجاوز الاكتتاب القيمة المستهدفة بتغطية بلغت 39 مرة، حتى بعد زيادة نسبة الأسهم المخصصة لشريحة الأفراد من 8% إلى 10 في المائة.
وقال معالي عبد الحميد محمد سعيد الأحمدي: يمثل التعليم ركيزة أساسية لتقدم المجتمعات وتحقيق النمو الاقتصادي، وباعتبارنا أول شركة متخصصة في مجال تكنولوجيا التعليم تدرج أسهمها في دولة الإمارات، مما يساعد المستثمرين على الاستفادة من الفرص الكثيرة في قطاع حيوي جديد وواعد. 
وأضاف أن شركة ألف للتعليم توفر حلول ذكاء اصطناعي مبتكرة تساعد على الارتقاء بالنتائج التعليمية في المدارس، ولاسيما في مرحلة تشهد المزيد من الفجوات التعليمية حول العالم، في ظل النجاح السريع الذي حققته ألف للتعليم، ما يشكل انعكاساً واضحاً للبيئة المحفزة التي هيّأتها حكومة أبوظبي لرعاية الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا ودعم رحلة دخولها أسواق المال.
من جانبه قال جيفري ألفونسو: يشكل الطلب القوي على أسهم ألف للتعليم رسالة ثقة واضحة في مقوّمات وأسس أعمالنا القوية وآفاق نمونا الواعدة، فالشركة تتمتع بمكانة قوية ووضع مالي مستقر وقدرة عالية على زيادة رأس المال عند الحاجة مستقبلاً. 

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