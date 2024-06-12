الخميس 13 يونيو 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

«مالية عجمان» و«الاتحادية للضرائب» يناقشان إجراءات ضريبة الشركات

جانب من الاجتماع (من المصدر)
13 يونيو 2024 01:05

عجمان (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
ريم الهاشمي تبحث علاقات التعاون مع وزير خارجية النرويج
محمد بن راشد: إعلاء القانون ومراعاة حقوق أفراد المجتمع

استقبلت دائرة المالية في عجمان وفداً من الهيئة الاتحادية للضرائب في إطار التعاون والتنسيق الثنائي لتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الطرفين، حيث عقدا اجتماعاً ناقشا خلاله عدداً من المواضيع المتعلقة بتطبيق ضريبة الشركات وضريبة القيمة المضافة ومستجدات التشريعات الضريبية.
يأتي هذا الاجتماع ضمن نطاق اتفاقية التعاون التي تربط بين دائرة المالية في عجمان والهيئة الاتحادية للضرائب، والتي تشكل إطاراً فعّالاً للعمل المشترك من أجل المساهمة في مزيد من الدعم لعملية التطبيق الناجح للنظام الضريبي في دولة الإمارات، وتعزيز الثقافة الضريبية والامتثال الضريبي الطوعي بما يدعم الأهداف الاقتصادية الاستراتيجية للدولة ويسهم في تعزيز تنافسيتها.
وناقش الاجتماع المحاور المطروحة على أجندته، وشملت إجراءات ومواعيد تسجيل الشركات المملوكة للجهات الحكومية أو الجهات التابعة في نظام ضريبة الشركات، وخطوات تسجيل جهات النفع العام في ضريبة الشركات.
كما تم استعراض آليات تسجيل الجهات الحكومية في ضريبة القيمة المضافة، كما تم مناقشة الجهود المشتركة في تعزيز الثقافة الضريبية والامتثال الضريبي الطوعي.

ضريبة الشركات
عجمان
ضريبة الشركات في الإمارات
الإمارات
دائرة المالية في عجمان
دائرة المالية
الهيئة الاتحادية للضرائب
ضريبة القيمة المضافة
آخر الأخبار
مصلون حول الكعبة في المسجد الحرام (أ ف ب)
الأخبار العالمية
1.2 مليون يتوافدون إلى مكة لأداء مناسك الحج
اليوم 01:26
فلسطينية تراقب تصاعد الدخان في أعقاب غارة إسرائيلية جنوب غزة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
جهود أميركية لإتمام اتفاق وقف إطلاق النار في غزة
اليوم 01:26
بايدن يتوجه إلى إيطاليا للمشاركة في القمة (أ. ف. ب)
الأخبار العالمية
قمة السبع الصناعية تنطلق اليوم.. وغزة وأوكرانيا تتصدران الأجندة
اليوم 01:26
فلسطينيون بجوار أنقاض منازلهم عقب غارات إسرائيلية على المنطقة (رويترز)
الأخبار العالمية
الأمم المتحدة تطالب بإيقاف العمليات العسكرية في غزة «فوراً»
اليوم 01:26
ريم الهاشمي خلال لقائها وزير خارجية النرويج (وام)
الأخبار العالمية
ريم الهاشمي تبحث علاقات التعاون مع وزير خارجية النرويج
اليوم 01:26
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©