أبوظبي تستضيف منتدى «إكسبانس 2024» نوفمبر المقبل

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت مجموعة أدنيك من خلال ذراعها لتنظيم الفعاليات «كابيتال للفعاليات» وبالتعاون مع شركة «ماتر»، المُنَظِّمة لفعالية «بازل إكس برشلونه» و«القابضة» عن إطلاق منتدى «إكسبانس 2024»، المنصة الجديدة الرائدة في أبوظبي لبناء النظام البيئي التقني الأكثر تطوراً وتقدماً.

وخلال حفل إطلاق «إكسبانس 2024» الذي أقيم أمس الأول في أبوظبي بمشاركة أبرز الشخصيات المؤثرة وممثلي الحكومة وكبار المديرين التنفيذيين والخبراء والمتخصصين، تم الإعلان عن أهم الموضوعات الرئيسة التي سيتناولها المنتدى، الذي سيكون بمثابة منصة رئيسة لصنّاع القرار العالميين لتشكيل آفاق وفرص التقنيات المتسارعة واستعراض رؤية أبوظبي الطموحة في مجالات الابتكار والتقدم التقني، حيث من المقرر عقد المنتدى بمركز أدنيك أبوظبي في الفترة من 20 إلى 22 نوفمبر القادم.

واستمع الحضور لمجموعة من الحوارات والمناقشات المهمة، بالإضافة لإتاحة الفرصة للتواصل المباشر فيما بين المدعوين، حيث تم الكشف عن الموضوعات الرئيسة لمنتدى «إكسبانس 2024» والتي تشمل: أولاً «الذكاء الجديد: الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي»؛ ثانياً «المادة الفائقة: المواد المتقدمة»؛ ثالثاً «علم الأحياء المتقدم: علم الجينوم»؛ رابعاً «العالم الكمي: الحوسبة الكمية»؛ خامساً «الحوسبة المتقدمة: الحوسبة الغريبة والعصبية»؛ وسادساً «الاتصال الفائق: التقنيات الممكنة الرئيسة: 6G و Future G.

وسوف تكون موضوعات منتدى إكسبانس 2024، من أكثر التقنيات المتسارعة تحولاً في هذا العصر، وستعكس بعضاً من أكثر جهود البحث والتطوير تقدماً في الإمارات، وستكون أساسية في التنمية الاقتصادية للدولة وموقعها كقوة عالمية رائدة في الابتكار.

وقال حميد مطر الظاهري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة أدنيك: إطلاق فعالية إكسبانس يأتي في إطار التزام «مجموعة أدنيك» بجذب واستضافة الأحداث العالمية الكبرى في أبوظبي، بحيث تغطي الفعاليات الرائدة التي تنظمها وتستضيفها المجموعة طيفاً واسعاً من قطاعات التحول التجاري.

من جانبه، قال لؤي أبو شنب، الرئيس التنفيذي للشؤون الاستراتيجية في «القابضة» (ADQ): شراكتنا مع إكسبانس تؤكد أهمية التعاون في تحقيق طموحات أبوظبي في مجالات الابتكار من خلال تسخير الإمكانات التجارية لأنشطة البحث والتطوير من أجل بناء اقتصاد متنوع وقائم على المعرفة.