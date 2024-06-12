7.2 مليون مسافر عبر الاتحاد للطيران في 5 أشهر بنمو 38%

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت الاتحاد للطيران، الناقل الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، عن نقل 7.2 مليون مسافر خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري بنمو 38% مقارنة مع 5.2 مليون مسافر في نفس الفترة من العام الماضي.

وأشارت الناقلة إلى أنها نقلت 1.5 مليون مسافر في شهر مايو مقارنة مع 1.1 مليون مسافر في مايو من عام 2023 بنمو 36%، وبلغ متوسط نسبة إشغال المقاعد 84%على مدار الشهر.

وقال أنطونوالدو نيفيس، الرئيس التنفيذي للاتحاد للطيران: تخطى عدد الضيوف المسافرين خلال فترة 12 شهراً على متن رحلاتنا 16 مليون مسافر بنهاية مايو 2024.

وفيما يتعلق بوجهات الاتحاد للطيران، بلغ إجمالي وجهات الناقلة حتى مايو الماضي 68 وجهة مقارنة مع 63 وجهة العام الماضي، وفقاً لبيانات الناقلة.

وقال نيفيس: ارتفع أسطول الطائرات ليصبح 90 طائرة حالياً بزيادة 15 طائرة عن العام الماضي ما يساعد على تعزيز نمونا.