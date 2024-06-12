الخميس 13 يونيو 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

7.2 مليون مسافر عبر الاتحاد للطيران في 5 أشهر بنمو 38%

7.2 مليون مسافر عبر الاتحاد للطيران في 5 أشهر بنمو 38%
13 يونيو 2024 01:05

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
ريم الهاشمي تبحث علاقات التعاون مع وزير خارجية النرويج
محمد بن راشد: إعلاء القانون ومراعاة حقوق أفراد المجتمع

أعلنت الاتحاد للطيران، الناقل الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، عن نقل 7.2 مليون مسافر خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري بنمو 38% مقارنة مع 5.2 مليون مسافر في نفس الفترة من العام الماضي.
وأشارت الناقلة إلى أنها نقلت 1.5 مليون مسافر في شهر مايو مقارنة مع 1.1 مليون مسافر في مايو من عام 2023 بنمو 36%،  وبلغ متوسط نسبة إشغال المقاعد 84%على مدار الشهر.
وقال أنطونوالدو نيفيس، الرئيس التنفيذي للاتحاد للطيران: تخطى عدد الضيوف المسافرين خلال فترة 12 شهراً على متن رحلاتنا 16 مليون مسافر بنهاية مايو 2024.
وفيما يتعلق بوجهات الاتحاد للطيران، بلغ إجمالي وجهات الناقلة حتى مايو الماضي 68 وجهة مقارنة مع 63 وجهة العام الماضي، وفقاً لبيانات الناقلة.
وقال نيفيس: ارتفع أسطول الطائرات ليصبح 90 طائرة حالياً بزيادة 15 طائرة عن العام الماضي ما يساعد على تعزيز نمونا.

أبوظبي
الاتحاد للطيران
الإمارات
آخر الأخبار
مصلون حول الكعبة في المسجد الحرام (أ ف ب)
الأخبار العالمية
1.2 مليون يتوافدون إلى مكة لأداء مناسك الحج
13 يونيو 2024
فلسطينية تراقب تصاعد الدخان في أعقاب غارة إسرائيلية جنوب غزة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
جهود أميركية لإتمام اتفاق وقف إطلاق النار في غزة
13 يونيو 2024
بايدن يتوجه إلى إيطاليا للمشاركة في القمة (أ. ف. ب)
الأخبار العالمية
قمة السبع الصناعية تنطلق اليوم.. وغزة وأوكرانيا تتصدران الأجندة
13 يونيو 2024
فلسطينيون بجوار أنقاض منازلهم عقب غارات إسرائيلية على المنطقة (رويترز)
الأخبار العالمية
الأمم المتحدة تطالب بإيقاف العمليات العسكرية في غزة «فوراً»
13 يونيو 2024
ريم الهاشمي خلال لقائها وزير خارجية النرويج (وام)
الأخبار العالمية
ريم الهاشمي تبحث علاقات التعاون مع وزير خارجية النرويج
13 يونيو 2024
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©