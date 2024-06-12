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اقتصاد

«الرقابة النووية» تترأس اجتماع وكالة الطاقة الذرية

جانب من الاجتماع (من المصدر)
13 يونيو 2024 01:05

فيينا (الاتحاد)

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ترأست الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، الاجتماع الثاني عشر لممثلي الجهات المعنية في إطار اتفاقية التبليغ المبكر والمساعدة، الذي نظمته الوكالة الدولية للطاقة الذرية بمقرها الرئيس في العاصمة النمساوية فيينا. وناقش الخبراء الخطط والتدابير التي تتخذها دولهم، استعداداً للتعامل مع حالات الطوارئ النووية والإشعاعية، بالإضافة إلى التحديات التي تواجههم في هذا المجال.
وترأس وفد الهيئة راؤول عواد، نائب المدير العام لشؤون العمليات في الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، الذي أكد خلال الاجتماع، أهمية التعاون مع المؤسسات الدولية والشركاء، مشيراً إلى دوره الحيوي في تعزيز قدرات الهيئة على الاستجابة للطوارئ النووية.
وناقش الحضور توحيد الخطط وتدابير الاستجابة لحالات الطوارئ النووية والإشعاعية على الصعيدين الوطني والدولي، ومواجهة التحديات المتوقعة من التقنيات الحديثة في القطاع النووي، بالإضافة إلى تدريب الكوادر وتنفيذ التمارين المشتركة للاستفادة من الدروس، وغيرها من الجوانب الفنية.
من جانبه، ترأس محمد المرزوقي، مدير الاستجابة والتأهب للطوارئ في الهيئة، جلسة بعنوان «الاتصال مع الجمهور في حالات الطوارئ النووية»، ناقش خلالها المشاركون أهمية التواصل مع الجمهور أثناء الاستجابة لحالات الطوارئ النووية والإشعاعية، والتحديات التي تواجههم في هذا مجال. وأشادت الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالدور الفعال لدولة الإمارات في مجال الاستجابة لحالات الطوارئ النووية والإشعاعية، بعد انضمامها إلى شبكة التصدي والمساعدة هذا العام، وهي منظومة تابعة للوكالة تهدف إلى تقديم المساعدة للدول أثناء الطوارئ النووية أو الإشعاعية.

وكالة الطاقة الذرية
فيينا
الإمارات
الهيئة الاتحادية للرقابة النووية
الوكالة الدولية للطاقة الذرية
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