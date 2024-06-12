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«الإمارات للألمنيوم» تطلق إطار عمل التمويل الأخضر

«الإمارات للألمنيوم» تطلق إطار عمل التمويل الأخضر
12 يونيو 2024 22:30

 

أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت الإمارات العالمية للألمنيوم، اليوم، عن إطلاق إطار عمل التمويل الأخضر لدعم المشاريع والمبادرات التي تساهم في الحد من الانبعاثات والانتقال إلى اقتصاد منخفض الكربون.
وكشفت الشركة أن عملية الاستحواذ على ليشتميتال، المصهر الأوروبي المتخصص، تم تمويلها بالكامل من خلال أول تسهيلات القروض الخضراء.
ويحدد إطار عمل التمويل الأخضر شروط وحوكمة التمويل من المؤسسات والصناديق الاستثمارية التي تمنح الأولوية للاستدامة عند تخصيص رأس المال.
ويعمل هذا الإطار على تعزيز أهداف الاستدامة الخاصة بالإمارات العالمية للألمنيوم من خلال الوصول إلى قاعدة مستثمرين أكثر تنوعاً للحصول على القروض والسندات، بالإضافة إلى خفض تكلفة الاقتراض وتعزيز الشفافية.
وعملت مجموعة «سيتي» و«آي إن جي» كمسؤولين رئيسيين في وضع هيكلة الاستدامة، بمشاركة بنك أبوظبي الأول، لدعم شركة الإمارات العالمية للألمنيوم في تطوير إطار العمل.
وأعلنت الإمارات العالمية للألمنيوم عن التزامها بتحقيق الحياد المناخي بحلول العام 2050، وذلك تماشياً مع المبادرة الاستراتيجية لدولة الإمارات العربية المتحدة لتحقيق «الحياد المناخي بحلول 2050».
وقال عبد الناصر بن كلبان، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم: يلعب الألمنيوم الذي تنتجه الإمارات العالمية للألمنيوم دوراً أساسياً في بناء مجتمعات أكثر استدامة، ومن المهم أيضاً أن يتم إنتاجه بطريقة مستدامة، ما يمثل فرصة كبيرة وتحدياً لشركتنا ولقطاع الألمنيوم بأكمله، وبفضل إطار التمويل الأخضر، سنتمكن من الوصول إلى سيولة أكبر لتمويل المشاريع والمبادرات المتعلقة بالحد من الانبعاثات. ويعتبر تمويل استحواذنا على شركة ليشتميتال، من خلال القروض الخضراء، خطوة سباقة في مسيرة الاستدامة للشركة.

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