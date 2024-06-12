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اقتصاد

«المصرف المركزي» يبقي على سعر الأساس عند 5.40%

مصرف الإمارات المركزي
12 يونيو 2024 22:31

 
قرر مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، الإبقاء على «سعر الأساس» على تسهيلات الإيداع لليلة واحدة عند 5.40%.
ويأتي هذا القرار إثر إعلان الاحتياطي الفيدرالي الإبقاء على سعر الفائدة على أرصدة الاحتياطي دون تغيير في اجتماعه الذي عُقد اليوم.
كما قرر المصرف المركزي الإبقاء على السعر الذي ينطبق على اقتراض سيولة قصيرة الأجل من المصرف المركزي من خلال التسهيلات الائتمانية كافة القائمة عند 50 نقطة أساس فوق سعر الأساس.
ويحدد سعر الأساس الذي يرتبط بسعر الفائدة على أرصدة الاحتياطي المعتمد من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، الموقف العام للسياسة النقدية، كما يوفر حداً أدنى لسعر الفائدة الفعلي لأسعار سوق النقد لليلة واحدة في الدولة.

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