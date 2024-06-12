"موانئ أبوظبي" تبرم اتفاقية لتعزيز السياحية البحرية في مصر



أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت مجموعة موانئ أبوظبي أمس عن توقيع اتفاقية امتياز نهائية مع الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، لتطوير وتشغيل وإدارة ثلاث محطات للسفن السياحية في موانئ سفاجا والغردقة وشرم الشيخ.

وبموجب هذه الاتفاقية، ستخصص مجموعة موانئ أبوظبي استثمارات إجمالية تبلغ 4.7 ​​مليون دولار (17.2 مليون درهم) على مدار الأعوام الخمسة عشر القادمة، لتغطي إدارة وتشغيل محطات السفن السياحية الثلاث، التي من المتوقع أن تدخل طور التشغيل في عام 2025، وستقدم من خلالها خدمات جديدة تستقطب المزيد من مشغلي السفن السياحية، وتضيف مسارات جديدة وتعزز أنشطة شبكة محطات السفن السياحية التابعة للمجموعة في منطقة البحر الأحمر، إضافةً إلى زيادة أعداد السياح القادمين عبر السفن السياحية، وتحسين تجربة السفر والرحلات البحرية.

تم توقيع الاتفاقية النهائية في مقر مجلس الوزراء المصري في القاهرة بحضور معالي الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، ومعالي الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل المصري، ومريم الكعبي، سفيرة دولة الإمارات العربية المتحدة لدى جمهورية مصر العربية، والكابتن محمد جمعة الشامسي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ أبوظبي، من قبل أحمد المطوع، الرئيس التنفيذي الإقليمي في مجموعة موانئ أبوظبي، واللواء بحري أسامة صالح، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر.

ومن جانب آخر، أبرمت مجموعة موانئ أبوظبي اتفاقيتي امتياز بالأحرف الأولى لمدة 30 عاماً مع الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، لتطوير وإدارة وتشغيل محطة لسفن الدحرجة ومحطة للسفن السياحية في ميناء العين السخنة.

وقال الكابتن محمد جمعة الشامسي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي - مجموعة موانئ أبوظبي: استكمالاً لاتفاقيتنا التي أبرمناها بالأحرف الأولى في شهر يناير الماضي، فإننا نعرب عن سعادتنا بتوقيعنا اليوم الاتفاقية النهائية التي تؤكد مساعينا لرفد قطاع السفن السياحة في منطقة البحر الأحمر، وتعزيز جهودنا لتوفير مرافق وخدمات عالمية المستوى للمسافرين عبر السفن السياحية، تماشياً مع جهودنا الرامية لتحقيق رؤى وتطلعات القيادة الرشيدة، وفي ظل العلاقات الثنائية المميزة التي تجمع بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية.

وأضاف الشامسي: يتمتع ميناء العين السخنة بموقع استراتيجي مطل على الساحل الغربي لخليج السويس، ونتطلع إلى التعاون مع شركائنا في الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس لتلبية جميع متطلبات الأعمال في المنطقة من خدمات رئيسية للسفن السياحية وسفن الدحرجة".