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اقتصاد

«براند فاينانس»: «كهرباء دبي» الثانية إقليمياً في مؤشر قيمة العلامة التجارية

«براند فاينانس»: «كهرباء دبي» الثانية إقليمياً في مؤشر قيمة العلامة التجارية
12 يونيو 2024 22:35


دبي (الاتحاد)
حققت هيئة كهرباء ومياه دبي أعلى التصنيفات في عددٍ من المؤشرات وفقاً لتقرير «براند فاينانس» 150 لمنطقة الشرق الأوسط 2024، حيث حقَّقت الهيئة المرتبة الأولى على مستوى المؤسسات الخدماتية في دولة الإمارات في مؤشر قيمة العلامة التجارية، والمرتبة الثانية إقليمياً في المؤشر ذاته.
وبحسب بيان صحفي صادر عن الهيئة، أبرز التقرير تميُّز الهيئة في مجال الاستدامة، ومَنَحَها المرتبة الأولى بين المؤسسات الإماراتية في مؤشر الأداء البيئي والاجتماعي والحوكمة.
ويبحث تقرير «براند فاينانس» في تأثير الاستدامة على الاهتمام بالعلامة التجارية في مختلف القطاعات، ويحدِّد العلامات التجارية التي يعتبرها المستهلكون العالميون الأكثر التزاماً بالاستدامة. وسلَّط تقرير «براند فاينانس» الضوء على هيئة كهرباء ومياه دبي ونجاحها في تحقيق أعلى النسب في الاستدامة بأبعادها الثلاثة (البيئية والاجتماعية والحوكمة) على مستوى دولة الإمارات. 
يشير تقرير «براند فاينانس» إلى أنَّ القيمة العالية للعلامة التجارية للهيئة تعود إلى التزامها بالتميز في توفير الخدمات وتعزيز الابتكار وتبني الاستدامة في جميع أبعادها، علاوةً على ذلك، ساهمت استثمارات الهيئة في البنية التحتية المتطورة وريادتها في مبادرات الطاقة النظيفة في تعزيز قيمة علامتها التجارية، ولعلَّ أبرز هذه المبادرات مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، أكبر مجمع للطاقة الشمسية في موقع واحد على مستوى العالم، ومشروع الهيدروجين الأخضر، الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لإنتاج الهيدروجين الأخضر باستخدام الطاقة الشمسية، ليتم تحويله إلى طاقة كهربائية، بالإضافة للاستخدامات الأخرى في قطاعات النقل الجوي والبري والبحري والصناعة.

 

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