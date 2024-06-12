«بريسايت» و«دِل تكنولوجيز» تتعاونان لتسريع تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي



دبي (الاتحاد)

وقعت شركة دِل تكنولوجيز مذكرة تفاهم مع شركة بريسايت، لتطوير حلول تساعد العملاء في دولة الإمارات على تسريع أهدافهم الخاصة بالتحول الرقمي.

وتمثل مذكرة التفاهم هذه خطوة مهمة في سياق الجهود الرامية إلى الاستفادة من حلول البنية التحتية المتطورة، لتسريع تبني الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة في الإمارات.

وتم توقيع مذكرة التفاهم من قبل الدكتور عادل الشارجي، المدير التنفيذي للعمليات في شركة بريسايت، ووليد يحيى، مدير عام شركة دِل تكنولوجيز في الإمارات، وذلك على هامش مؤتمر دِل تكنولوجيز وورلد 2024.

وستسمح هذه المذكرة لشركة بريسايت، الرائدة في مجال تحليل البيانات الضخمة والمدعومة بالذكاء الاصطناعي التوليدي، تسخير واستغلال إمكانات التقنيات المتقدمة والحلول المختصة التي تلبي المتطلبات المتزايدة للعصر الرقمي.

وقال الدكتور عادل الشارجي، المدير التنفيذي للعمليات في شركة بريسايت: سعداء بالتعاون مع شركة دِل تكنولوجيز لدفع الابتكار، لا سيما وأنها تعد شركة عالمية رائدة في مجال التكنولوجيا، وتمثل مذكرة التفاهم هذه خطوة مهمة لتعزيز الابتكار وتطوير التحول الرقمي، ونتطلع قدماً إلى الاستفادة من هذا التعاون لتزويد عملائنا بحلول متطورة ومستدامة وآمنة وقابلة للتطوير، ترسي معايير جديدة للقطاع.

بدوره، قال وليد يحيى، مدير عام شركة «دِل تكنولوجيز» في دولة الإمارات: تعد الرؤى التي توفرها البيانات عامل تميز مهم جداً لمعالجة المخاوف التجارية المتزايدة في هذا العصر الرقمي الذي نعيشه اليوم، ونهدف من خلال العمل مع بريسايت إلى مساعدة عملائهم على تحفيز الابتكار وتقديم قيمة غير مسبوقة في مشهد الأعمال سريع التطور.