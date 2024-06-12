«غرفة الشارقة» تبحث تعزيز التعاون الاقتصادي مع كوستاريكا وغينيا



الشارقة (الاتحاد)

بحثت غرفة تجارة وصناعة الشارقة، مع وفد دبلوماسي من جمهورية كوستاريكا، سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين القطاع الخاص، ولا سيما في مجالات الصناعة ومشروعات الاقتصاد الأزرق، وتبادل المشاركة في المعارض التجارية والتواصل بين رجال الأعمال، لزيادة الاستثمارات بين البلدين.

جاء ذلك خلال لقاء عبد الله سلطان العويس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة بمقر الغرفة مع فرانسيسكو تشاكون، سفير جمهورية كوستاريكا لدى الدولة، بحضور محمد أحمد أمين العوضي مدير عام غرفة الشارقة، وعبدالعزيز الشامسي مساعد المدير العام لقطاع الاتصال والأعمال، ومي عبدالله بن هدة السويدي رئيس قسم الشراكات والتعاون الدولي في الغرفة.

وخلال اللقاء تسلم سعادة عبد الله سلطان العويس دعوة لحضور معرض بعثة المشترين التجارية الذي سيقام في كوستاريكا، وناقش الجانبان أهمية الاستفادة من التسهيلات التي يقدمها البلدان لتعزيز الشراكات الاستثمارية وتطوير العلاقات التجارية، والتنسيق المشترك لتنمية الأعمال، وعقد اللقاءات بين ممثلي الشركات الراغبة في استكشاف فرص الاستثمار لدى الجانبين.

وأعرب عبد الله سلطان العويس عن تقديره لجهود سفارة كوستاريكا في تعزيز العلاقات مع مجتمع الأعمال في الإمارات، وقدم خلال اللقاء لمحة شاملة عن مشروع المدينة القاسمية الصناعية.

وفي سياق متصل التقى عبد الله سلطان العويس مع سيكو شريفكي كامارا، السفير الجديد لجمهورية غينيا لدى الدولة، وذلك للتعارف ومناقشة سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، حيث تركز النقاش بين الجانبين حول أهمية تبادل الوفود والبعثات التجارية والتواصل المستمر بين مجتمعي الأعمال في كلا البلدين لاستعراض الفرص الاستثمارية، وبحث إمكانية المشاركة في الفعاليات والمعارض التي تقام في كل من الإمارات وغينيا، لأهمية مثل هذه الفعاليات في تمكين ممثلي القطاع الخاص والشركات من استكشاف فرص التعاون المشترك.

وأكد العويس حرص غرفة الشارقة على التنسيق مع السفارة الغينية ودعم رجال الأعمال الغينيين الراغبين في دخول السوق الإماراتية، موضحاً أن البيئة الاستثمارية في إمارة الشارقة مليئة بالفرص التي من شأنها تعزيز الشراكات الاقتصادية والتعاون بين مجتمعي الأعمال في مختلف القطاعات.