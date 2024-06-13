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تراجع أسعار النفط في التعاملات المبكرة

أسعار النفط
13 يونيو 2024 07:41

تراجعت أسعار النفط في التعاملات المبكرة اليوم الخميس مع استيعاب المستثمرين للأنباء التي أفادت بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) اختار عدم خفض أسعار الفائدة في المستقبل القريب، في حين ألقت زيادة مخزونات النفط الخام والوقود الأميركية بظلالها على السوق.

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وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 14 سنتا بما يعادل 0.17 بالمئة إلى 82.46 دولار للبرميل بحلول الساعة 0039 بتوقيت جرينتش، فيما هبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 16 سنتا أو ما يعادل 0.2 بالمئة إلى 78.34 دولار. وصعد الخامان القياسيان بنحو 0.8 بالمئة في الجلسة السابقة.
وأبقى المركزي الأميركي أسعار الفائدة من دون تغيير أمس الأربعاء وأرجأ موعد البدء في تخفيضات الفائدة إلى أواخر ديسمبر.

المصدر: وكالات
سعر النفط
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