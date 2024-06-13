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تراجع أسعار الذهب

تراجع أسعار الذهب
13 يونيو 2024 09:26

تراجعت أسعار الذهب اليوم الخميس بعدما قلص مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) في أحدث اجتماع له للسياسة النقدية توقعاته لعدد مرات خفض أسعار الفائدة هذا العام لمرة واحدة فقط وهو أقل مما كان متوقعاً في السابق، وذلك رغم تباطؤ التضخم في مايو.

وهبط الذهب في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 2313.92 دولار للأوقية بحلول الساعة 0340 بتوقيت جرينتش. كما انخفضت العقود الأميركية الآجلة للذهب 1.1 بالمئة إلى 2329.50 دولار.

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وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 1.9 بالمئة إلى 29.12 دولار للأوقية، وانخفض البلاتين 1.8 بالمئة إلى 946.70 دولار، وهبط البلاديوم 1.2 بالمئة إلى 895.57 دولار. 

المصدر: وكالات
الذهب
أسعار الذهب
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