الخميس 13 يونيو 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

الدولار يتراجع بعد بيانات التضخم الأميركية

أوراق من الدولار الأميركي
13 يونيو 2024 10:27

واصلت عملات رئيسية مكاسبها اليوم الخميس مقابل الدولار الذي تضرر بفعل بيانات التضخم الأميركية التي جاءت أقل من المتوقع، باستثناء الين الذي سجل تراجعاً قبل اجتماع بنك اليابان.

يأتي هذا بعدما أشار صناع السياسات بمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) إلى أن أسعار الفائدة ستبقى مرتفعة لفترة من الوقت.
وتقدم اليورو الليلة الماضية 0.6 بالمئة وتجاوز متوسطه المتحرك على مدى 200 يوم، إذ بلغ في أحدث تداولات 1.0804 دولار.


وسجل الدولار الأسترالي 0.6647 دولار أميركي، بعد أن ارتفع فوق 0.67 دولار الليلة الماضية، وقفز الدولار النيوزيلندي إلى أعلى مستوى في خمسة أشهر فوق 0.62 دولار أميركي قبل أن يستقر عند 0.6170 دولار. وانخفض الين نحو 0.2 بالمئة.

وسجلت العملات مكاسب أكبر في أعقاب تقرير التضخم الأميركي، الذي أظهر استقرار أسعار المستهلكين على أساس شهري في مايو مقابل توقعات السوق بارتفاع 0.1 بالمئة.

وقلصت العملات مكاسبها بعد أن أبقى مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة دون تغيير في نطاق 5.25 بالمئة إلى 5.5 بالمئة، وانخفض متوسط ​​توقعات صناع السياسات لعدد تخفيضات أسعار الفائدة هذا العام إلى تخفيض واحد فقط، من ثلاثة في مارس.

وارتفع الجنيه الإسترليني 0.5 بالمئة الليلة الماضية إلى 1.2798 دولار، وتراجع قليلا مع افتتاح الأسواق الأوروبية.
ورغم توقعات المركزي الأميركي، ظلت الأسواق متمسكة بتوقع نحو خفضين لأسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس هذا العام.

أخبار ذات صلة
الذهب يتراجع متأثراً بقوة الدولار
"أدنوك" تسترد كامل قيمة السندات القابلة للاستبدال في "أدنوك للتوزيع"

واستقر اليوان الصيني عند 7.2660 في التعاملات الخارجية بعد أن حقق مكاسب طفيفة أمام الدولار الليلة الماضية.

المصدر: وكالات
الدولار
الدولار الأميركي
آخر الأخبار
احتفال عائلي لا يُنسى في دلما مول مع أبطال كرتون نتورك المحبوبين
الترفيه
احتفال عائلي لا يُنسى في دلما مول مع أبطال كرتون نتورك المحبوبين
اليوم 10:01
رئيس الدولة ونائباه
علوم الدار
رئيس الدولة ونائباه يعزون خادم الحرمين بوفاة الأميرة منيره بنت محمد
اليوم 11:13
بتوجيهات رئيس الدولة.. ولي عهد أبوظبي يعتمد صرف حزمة المنافع السكنية الثانية لعام 2024 لمواطني أبوظبي
علوم الدار
بتوجيهات رئيس الدولة.. ولي عهد أبوظبي يعتمد صرف حزمة المنافع السكنية الثانية لعام 2024 لمواطني أبوظبي
اليوم 11:08
داني لينون: اسكتلندا بإمكانها تحقيق مفاجأة أمام ألمانيا
الرياضة
داني لينون: اسكتلندا بإمكانها تحقيق مفاجأة أمام ألمانيا
اليوم 11:00
الصين تساهم بـ 20 مليون دولار للأونكتاد لدعم التنمية المستدامة
اقتصاد
الصين تساهم بـ 20 مليون دولار للأونكتاد لدعم التنمية المستدامة
اليوم 10:40
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©