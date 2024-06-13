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اقتصاد

تعاون بين «غرف دبي» وغرفة التجارة الأسترالية

تعاون بين «غرف دبي» وغرفة التجارة الأسترالية
13 يونيو 2024 15:15


دبي (الاتحاد)
أبرمت غرف دبي مذكرة تفاهم مع غرفة التجارة والصناعة الأسترالية بهدف تعزيز التعاون المشترك بما يساهم في الارتقاء بالعلاقات الاقتصادية والتجارية ودعم تطور الشراكات بين مجتمعات الأعمال في دبي وأستراليا.
ونصّت مذكرة التفاهم على مشاركة البيانات والخبرات بين الجانبين والتعاون في مجال الدراسات والأبحاث المرتبطة بالتجارة والاستثمار والاقتصاد، بالإضافة إلى المستجدات المرتبطة بالقوانين الناظمة للأعمال، بما يعزز العلاقات بين مجتمعات الأعمال في دبي وأستراليا لتحقيق المصالح المشتركة والمساهمة في زيادة حركة التجارة والاستثمار البينية.
وقال حسن الهاشمي، نائب رئيس العلاقات الدولية في غرف دبي: نحرص في غرف دبي على توسيع نطاق شراكاتنا الدولية بما يساهم في تحقيق أهدافنا المتمثلة في دعم توسع الشركات المحلية في الأسواق الاستراتيجية حول العالم، بالتزامن مع استقطاب الشركات والاستثمارات الأجنبية إلى دبي، وتأتي مذكرة التفاهم مع غرفة التجارة والصناعة الأسترالية في إطار جهودنا المبذولة لتطوير آفاق التجارة والاستثمار للقطاع الخاص، وستساهم في توطيد العلاقات الثنائية ودفع عجلة النمو والازدهار المتبادل.
من جانبه، قال ليال غورمان، نائب رئيس غرفة التجارة والصناعة الأسترالية: تشكل مذكرة التفاهم مع غرف دبي فرصة مهمة للتعاون وتحقيق المنفعة المتبادلة، ونتطلع إلى تعميق الحوار الاستراتيجي بيننا بهدف تحفيز النشاط الاقتصادي، وتبادل المعلومات التجارية، وتعزيز التواصل عبر مستويات الأعمال كافة. وكلّي ثقة بأن هذا التعاون سيحقق مستويات متقدمة من القيمة المتبادلة.

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