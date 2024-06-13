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«كهرباء دبي» تبحث فرص تعزيز التعاون مع الشركات الدنماركية

«كهرباء دبي» تبحث فرص تعزيز التعاون مع الشركات الدنماركية
13 يونيو 2024 15:18


دبي (الاتحاد)
استقبل معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، يوكيم لارسن، القنصل العام لمملكة الدنمارك في دبي، في المبنى الرئيسي للهيئة.
وتناول الاجتماع التعاون المشترك بين الهيئة والشركات الدنماركية في مجالات الطاقة المتجددة والاستدامة والتقنيات المتقدمة.
وأكد الاجتماع الرؤية المشتركة للطرفين نحو مستقبل مستدام والتزامهما بدفع عجلة الابتكار في مجال الطاقة النظيفة، من خلال الاستفادة من التكنولوجيا المتقدمة في الدنمارك والمبادرات الاستراتيجية للهيئة بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وحضر الاجتماع المهندس وليد بن سلمان، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع تطوير الأعمال والتميز بالهيئة، والمهندس مروان بن حيدر، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع الابتكار والمستقبل بالهيئة.
واستعرض معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، أبرز المشاريع والمبادرات الطموحة للهيئة والتي تهدف إلى تعزيز مكانة دبي كمركز عالمي للطاقة النظيفة والاقتصاد الأخضر، وتطرق إلى استراتيجية الهيئة في الاستدامة والرعاية البيئية والاستدامة الشاملة.
وأشار معالي الطاير إلى أن مشروع الهيدروجين الأخضر الذي نفذته الهيئة ويعد الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الذي يستخدم الطاقة الشمسية لإنتاج الهيدروجين، يسلط الضوء على الإمكانات التي يوفرها الهيدروجين كوقود نظيف.
وركزت النقاشات أيضاً على استثمارات الهيئة في أنظمة تخزين الطاقة المتقدمة وتقنيات الشبكات الذكية لتعزيز كفاءة الطاقة وضمان اعتمادية إمدادات الطاقة، بما في ذلك استخدام العدادات الذكية ودمج الذكاء الاصطناعي لتحسين استهلاك الطاقة وتقليل الهدر.
ومن جانبه، أشاد يوكيم لارسن، القنصل العام لمملكة الدنمارك بدبي، بالإنجازات المتميزة والمشاريع المبتكرة لهيئة كهرباء ومياه دبي في قطاع الطاقة المتجددة.
وأعرب عن اهتمام بلاده الكبير بمشاركة الخبرات واستكشاف فرص التعاون في حلول الطاقة المستدامة وتقنيات الشبكات الذكية.

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