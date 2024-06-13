«أومورفيا» التابعة لـ «ملتيبلاي» تستحوذ على «ذا جرومينج كومباني هولدينج»



أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت مجموعة أومورفيا، المتخصصة في العناية الشخصية والجمال، والتابعة لمجموعة ملتيبلاي القابضة ومقرها أبوظبي، عن الاستحواذ على 100% من شركة «ذا جرومينج كومباني هولدينج»، المتخصصة في خدمات صالونات التجميل والعناية الشخصية في الدولة، والتابعة لشركة «سيدار بريدج بارتنرز»، العاملة في قطاع الجمال وبيع التجزئة.

وتؤكد هذه الخطوة الإستراتيجية التزام مجموعة «أومورفيا»، بتوسيع نطاق خدماتها داخل دولة الإمارات وخارجها، بما ينسجم مع إستراتيجيتها للنمو، الرامية إلى إبرام المزيد من صفقات الاستحواذ. وتضم شركة «ذا جرومينج كومباني هولدينج»، مجموعة من الصالونات التي تمتلكها أو تقوم بتشغيلها وعددها 47، إضافة إلى 15 امتيازاً تجارياً تشمل ما مجموعه 62 فرعاً للرجال والسيدات، وتنتشر في 5 دول.

وسيسهم هذا الاستحواذ في تعزيز مكانة مجموعة أومورفيا في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، من خلال تقديم شبكة صالونات مملوكة ومشغلة يزيد عددها عن 132 صالوناً في خمس مناطق جغرافية رئيسية.