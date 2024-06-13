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اقتصاد

«دبي للسلع المتعددة» يستقطب 160 شركة هندية خلال 2023

أحمد بن سليم
14 يونيو 2024 01:05

دبي (الاتحاد)

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اختتم مركز دبي للسلع المتعددة، أحدث جولاته الترويجية المباشرة، «وُجد من أجل التجارة»، في نيودلهي ومومباي، في إطار جهوده المكثفة الرامية إلى جذب مجموعة جديدة من الشركات الهندية إلى دبي.
وشهد حجم التبادل التجاري بين الإمارات والهند نمواً متسارعاً خلال السنوات الماضية، حيث ارتفع بنسبة 16% في عام 2023 على إثر تنفيذ اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين.
وانعكس هذا النمو أيضاً في مركز دبي للسلع المتعددة، من خلال قاعدة الشركات الهندية المتنامية، والتي يصل عددها حالياً إلى 3888 شركة، أو ما يعادل 16% من الشركات المسجلة في المركز، وعددها 24 ألف شركة.
وقال أحمد بن سليم، الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة: ألغت اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة (CEPA) التاريخية بين دولة الإمارات والهند الرسوم المفروضة على 90% من صادرات الهند بما في ذلك الأحجار الكريمة والمجوهرات والأغذية والطاقة، ورأينا تأثير ذلك بشكل مباشر، مع النمو السريع للتجارة والاستثمار، وانضمام أكثر من 160 شركة هندية جديدة إلى مركز دبي للسلع المتعددة العام الماضي لتضاف إلى ما يقرب من 3900 شركة هندية تمارس أعمالها في منطقتنا الحرة. 

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