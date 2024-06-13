الجمعة 14 يونيو 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

«الإمارات للتوازن بين الجنسين» يشارك في منتدى منظمة التعاون الاقتصادي بباريس

جانب من مشاركة المجلس بالمنتدى (وام)
14 يونيو 2024 01:05

دبي (وام)

أخبار ذات صلة
برعاية منصور بن زايد.. شخبوط بن نهيان يشهد تخريج 578 طالباً من «الإمارات الوطنية»
الإمارات تؤكد الالتزام تجاه الشعب الأوكراني وإعادة الإعمار

شارك مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين في منتدى منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية حول «المساواة بين الجنسين.. التحولات العالمية وسبل التكيف معها»، الذي عقد في العاصمة الفرنسية باريس يومي 10 و11 يونيو الحالي.
وهدفَ المنتدى الذي شهد مشاركة جمع من قادة الحكومات والقطاع الخاص والمنظمات الدولية والخبراء والمجتمع المدني من مختلف دول العالم، إلى إيجاد حلول تعزز المساواة بين الجنسين في ضوء المتغيرات العالمية في العديد من المجالات كالاستدامة والطاقة والمناخ والتحولات الرقمية المتسارعة.
وتم خلال الجلسات التي عقدت على مدى يومين، تسليط الضوء على التأثيرات المرتبطة بالنوع الاجتماعي واستكشاف الفرص والإاستراتيجيات والسياسات المبتكرة، بما في ذلك التعاون الإنمائي، لضمان المساواة بين الجنسين في العصر الرقمي وفي جهود التنمية المستدامة. 
وشاركت منى غانم المري، نائبة رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين كمتحدثة رئيسة في جلسة «تسخير الأدوات الحكومية والبيانات من أجل التحولات العالمية الشاملة».
وأكدت منى المري حرص مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، بقيادة حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة المجلس، على بناء شراكات عالمية مؤثرة ترسّخ إسهام دولة الإمارات في تحقيق مزيد من التقدم في ملف التوازن بين الجنسين على الصعيدين الإقليمي والعالمي.
وأضافت: دولة الإمارات تعد واحدة من أعلى الدول في معدلات التحاق الإناث بتخصصات وبرامج العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، حيث تشكل المرأة 56% من خريجي الجامعات الحكومية في الدولة بهذه التخصصات.
كما سلطت الضوء على إطلاق مبادرة «تعهد تسريع الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة في القطاع الخاص»، الذي انضمت إليه حتى الآن أكثر من 64 مؤسسة عالمية ومحلية في قطاعات اقتصادية مختلفة.

باريس
منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية
الإمارات
مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين
المساواة بين الجنسين
منى المري
آخر الأخبار
الفرق بين العود والبخور وأهميتهما لتجهيزات العيد
الترفيه
الفرق بين العود والبخور وأهميتهما لتجهيزات العيد
اليوم 14:00
حجاج بيت الله الحرام يؤدون الطواف حول الكعبة المشرفة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
«يوم التروية».. حجاج بيت الله الحرام يتوجهون لمشعر مِنى
14 يونيو 2024
منطقة مشتعلة عقب إطلاق صواريخ حدودية من لبنان إلى إسرائيل (رويترز)
الأخبار العالمية
مساعٍ أميركية لمنع «حرب شاملة» بين إسرائيل ولبنان
14 يونيو 2024
ترامب يلوح لمؤيديه في واشنطن (أ ف ب)
الأخبار العالمية
ترامب في واشنطن لكسب تأييد النواب «الجمهوريين»
14 يونيو 2024
ينس ستولتنبرغ يتحدث مع وزير الدفاع الأوكراني (أ ف ب)
الأخبار العالمية
وزراء دفاع «الناتو» يوافقون على مهمة لدعم أوكرانيا
14 يونيو 2024
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©