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اقتصاد

«بروكفيلد» و«ألتيرا» تطلقان صندوق استثمار بالطاقة النظيفة بـ 5 مليارات دولار

«بروكفيلد» و«ألتيرا» تطلقان صندوق استثمار بالطاقة النظيفة بـ 5 مليارات دولار
14 يونيو 2024 01:05

أبوظبي (الاتحاد)

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أعلنت شركة «بروكفيلد أسيت مانجمنت»، وشركة «ألتيرا مانجمنت ليميتيد» أمس، إطلاق صندوق التحوّل التحفيزي الجديد، الذي يركز على توجيه رؤوس الأموال لاستثمارات الطاقة النظيفة وأصول عملية التحوّل المناخي في الاقتصادات الناشئة.
ومع تزايد الحاجة لخفض الانبعاثات وتسريع رحلة التحول المناخي، سيستفيد الصندوق المدار من قبل «بروكفيلد» من الالتزام الذي قدّمته «ألتيرّا» بقيمة 1 مليار دولار لجمع رأسمال إجمالي يصل إلى 5 مليارات دولار بغرض تخصيص الاستثمارات في الأسواق الناشئة. 
ومنذ الإعلان عن إطلاق الصندوق في ديسمبر 2023، ركزت «بروكفيلد» على تطوير استراتيجية استثمارية وحدّدت مجموعة من المشاريع والاستثمارات الواعدة مع التسويق المسبق لشركاء الاستثمار المحتملين.
ويشار إلى أنّ «ألتيرّا» هو أكبر أداة استثمارية خاصة على مستوى العالم تم إطلاقها خلال مؤتمر المناخ (COP28) في دبي بهدف حشد تمويلات المناخ. 
وقال مارك كارني، رئيس مجلس الإدارة ورئيس الاستثمار في عملية التحول لدى شركة «بروكفيلد أسيت مانجمنت»: يشكّل صندوق التحول التحفيزي أداةً استثمارية فاعلة في الأسواق الخاصة لمواجهة تحديات توفير الاستثمارات في عملية التحول عبر الأسواق الناشئة. 
بدوره، قال ماجد السويدي، الرئيس التنفيذي لصندوق «ألتيرّا»: في ضوء التقدم المُحرز في رحلة التصدي لتبعات التغير المناخي، نحتاج إلى تسريع وتيرة العمل، والمزيد من التوسّع في جهودنا، لتحقيق أهدافنا وتطلعاتنا المناخية المشتركة، وتسعى ألتيرّا إلى تغيير الوضع الراهن، وكسر مختلف التحديات في طرق الاستثمار في الحلول المناخية، ويعكس استثمارنا في صندوق التحول التحفيزي التزامنا الراسخ، وجهودنا المستمرة لمواصلة الابتكار.

الطاقة النظيفة
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