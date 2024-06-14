الذهب يتجه لتسجيل أول مكسب في 4 أسابيع

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الجمعة وتتجه لتسجيل أول مكسب أسبوعي في أربعة أسابيع، بعدما أظهرت بيانات اقتصادية أميركية تراجع ضغوط الأسعار مما يعزز التفاؤل بشأن احتمال أن يخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة قريباً.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 2306.89 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0334 بتوقيت جرينتش. وربح المعدن النفيس 0.5 بالمئة منذ بداية الأسبوع. كما زادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 2322.00 دولاراً.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 29.08 دولار للأوقية وصعد البلاتين 0.9 بالمئة إلى 955.32 دولار وزاد البلاديوم 0.8 بالمئة إلى 890.28 دولار. وتتجه المعادن الثلاثة لتسجيل خسائر أسبوعية.



