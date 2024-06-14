أسعار النفط تتجه لتسجيل أفضل أداء أسبوعي في شهرين

تراجعت أسعار النفط اليوم الجمعة وسط قيام الأسواق بتقييم تأثير بقاء الفائدة في الولايات المتحدة مرتفعة لفترة أطول، لكن برنت وغرب تكساس الوسيط يتجهان نحو تسجيل أفضل أداء أسبوعي في أكثر من شهرين بعد توقعات قوية للطلب على الخام والوقود.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 42 سنتا أو ما يعادل 0.5بالمئة، إلى 82.33 دولار للبرميل بحلول الساعة 0646 بتوقيت جرينتش. كما نزلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 51 سنتا، أي ما يعادل 0.7 بالمئة، إلى 78.11 دولار للبرميل.

غير أن الخامين ربحا أكثر من ثلاثة بالمئة في الأسبوع بما يجعله الأفضل لهما منذ الخامس من أبريل.



