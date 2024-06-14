إنشاء أول مجمع لتصنيع معدات الهيدروجين في أبوظبي باستثمار مليار درهم

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي اليوم، توقيع مذكرة تفاهم مع «حلول الطاقة الواسعة للهيدروجين Broaden Energy»، العالمية الرائدة في مجال حلول طاقة الهيدروجين، لإنشاء أول مجمّع صناعي لتطوير وتصنيع معدات الطاقة الهيدروجينية في أبوظبي.

ويهدف المجمّع لدعم أهداف استراتيجية أبوظبي الصناعية، وتعزيز سلسلة القيمة لقطاع الطاقة الهيدروجينية، بما يدعم جهود الاستدامة من خلال الحلول المبتكرة التي تسهم في ترسيخ مكانة أبوظبي بوصفها المركز الصناعي الأكثر تنافسيةً في المنطقة.

ويُعد المجمع الصناعي الجديد، الذي تبلغ قيمة استثماراته 1 مليار درهم، إضافة نوعية في مجال اقتصاد الهيدروجين، واستحداث المزيد من الفرص الوظيفية في القطاع الصناعي، وتحفيز الحلول المبتكرة في القطاع الصناعي، ودعم التنمية الاقتصادية.

وستتعاون «اقتصادية أبوظبي» وشركة «حلول الطاقة الواسعة للهيدروجين» على ضمان توافق المشروع مع إستراتيجية الإمارات للحياد المناخي 2050، والإستراتيجية الوطنية للهيدروجين التي تهدف إلى الارتقاء بمكانة الدولة ضمن أكبر 10 منتجين للهيدروجين على مستوى العالم بحلول العام 2031 بقدرة إنتاجية تصل إلى 1,4 مليون طن سنوياً.

كذلك، تعمل دولة الإمارات على تأسيس مراكز للهيدروجين لتسريع تبني استخدامه وقوداً بديلاً في القطاع الصناعي وتعزيز سلاسل التوريد، وتمكين البنية التحتية لجذب المزيد من الشركات العالمية الرائدة. ويسهم تصنيع معدات الهيدروجين، محلياً، في تعزيز البنية التحتية للطاقة، وترسيخ مكانة أبوظبي مركزاً للتميز الصناعي والابتكار التقني.

وقال المهندس عرفات اليافعي، المدير التنفيذي لمكتب تنمية الصناعة، ذراع دائرة التنمية الاقتصادية- أبوظبي لتطوير وتنظيم القطاع الصناعي: سعداء بتعاوننا مع شركة «حلول الطاقة الواسعة للهيدروجين»، والمساهمة في تأسيس هذه المنشأة التصنيعية المتطورة، التي تمثّل خطوة مهمة نحو تحقيق رؤيتنا لتطوير القطاع الصناعي في أبوظبي، ويدعم المجمّع الصناعي للهيدروجين جهودنا لتحقيق أهداف استراتيجية الإمارات للحياد المناخي 2050 من خلال تطوير حلول مبتكرة، إذ يضع القطاع الصناعي المزدهر في أبوظبي الاستدامة في صدارة اهتماماته ويعزز قدراته في استقطاب الاستثمارات في المجالات التي نستهدفها.

من جهته، قال عدنان سوكوليجا، الرئيس التنفيذي لشركة شركة حلول الطاقة الواسعة للهيدروجين: يعد إنشاء أول مجمّع لتصنيع معدات الهيدروجين في أبوظبي تأكيداً على التزامنا بتطوير قدرات الطاقة المتجددة ودعم الرؤية الاستراتيجية لدولة الإمارات في هذا المجال، ونفخر بتعاوننا مع دائرة التنمية الاقتصادية- أبوظبي لتنفيذ هذا المشروع الرائد والمساهمة في المستقبل المستدام في الدولة.

وبموجب الاتفاقية، ستقوم «اقتصادية أبوظبي»، وشركة «حلول الطاقة الواسعة للهيدروجين» بتبادل المعرفة والأبحاث، مع التركيز على الطاقة المتجددة وتقنيات الهيدروجين الأخضر، وتأتي هذه الشراكة ضمن جهود تطوير القطاع الصناعي في أبوظبي، وتحفيز جهود الابتكار، وتسريع اعتماد حلول الطاقة النظيفة، وتشجيع الجهود المبذولة لمكافحة التغير المناخي.