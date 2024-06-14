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اقتصاد

اتحاد المصارف: الإمارات رسخت مكانتها في التحول الرقمي بالقطاع المالي

جانب من الاجتماع (من المصدر)
15 يونيو 2024 01:03

أبوظبي (الاتحاد)

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أعلن اتحاد مصارف الإمارات، أن اللجنة التوجيهية والمجموعة الوطنية لمستخدمي «سويفت» في دولة الإمارات العربية المتحدة عقدت اجتماعها الدوري لاستعراض مبادرات تطوير المدفوعات وترسيخ مكانة الإمارات كمركز مالي وتجاري.
وخلال الاجتماع، صادق الأعضاء على المحضر السابق لاجتماع اللجنة، واستعرضوا التقدم الذي تم إحرازه في تنفيذ خطة العمل للعام الجاري والأنشطة التي تقوم بها اللجنة، مشيدين بالمساعي المبذولة، تحت إشراف مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، من أجل مواكبة التطورات في القطاع المصرفي والمالي، وتحسين عمليات الدفع وتعزيز فعالية وأمن نظام التحويلات المصرفية، وهو ما يرسخ من مكانةً دولة الإمارات كمركزٍ مالي وتجاري عالمي.
وأشاد الاجتماع بمبادرات اتّحاد مصارف الإمارات ومخرجات وتوصيات المؤتمر السنوي لمجموعة مستخدمي سويفت في دولة الإمارات، الذي عُقد مؤخراً، ودورها في تحقيق أهداف «الاستراتيجية الوطنية لنظم الدفع» التي أُطلقت في العام 2019 لتطوير حلول دفع مبتكرة وتعزيز تجربة العملاء من خلال منصة الدفع الفوري.
وقال جمال صالح، المدير العام لاتّحاد مصارف الإمارات، ورئيس لجنة مستخدمي سويفت في دولة الإمارات، إن اللجنة التوجيهية والمجموعة الوطنية لمستخدمي سويفت تقومان بدور حيوي في تحسين أداء عمليات الدفع وتعزيز فعالية وأمن نظام التحويلات المصرفية، حيث تمثل منصة مناسبة لتبادل الآراء والرؤى التي تدعم صناعة القرار، بالإضافة إلى الاستفادة من معارف وخبرات أعضاء شبكة «سويفت» العالمية في تطوير العمل المصرفي وتعزيز قدرات العاملين في القطاع المصرفي والمالي في الدولة من خلال العديد من الفعاليات.

التحول الرقمي
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