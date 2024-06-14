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اقتصاد

تعاون بين «الاتحاد للمدفوعات» و«ماغناتي» لتعزيز المدفوعات الرقمية

تعاون بين «الاتحاد للمدفوعات» و«ماغناتي» لتعزيز المدفوعات الرقمية
15 يونيو 2024 01:03

أبوظبي (الاتحاد)

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أعلنت شركة «ماغناتي» لحلول المدفوعات في منطقة الشرق الأوسط، عن تعاونها مع «الاتحاد للمدفوعات»، التابعة لمصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، لتمكين قبول عمليات الدفع باستخدام بطاقة «جيوَن» التي تم إطلاقها مؤخراً.
وتمثّل بطاقات «جيوَن» برنامجاً وطنياً جديداً للبطاقات في دولة الإمارات العربية المتحدة، تم تصميمه لتوفير حلول دفع سلسلة وآمنة، وبدعم كامل من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.
وسيتم إصدار بطاقات «جيوَن» إلى المقيمين في الإمارات من قبل البنوك والمؤسسات المالية المرخصة.
وقال رامانا كومار الرئيس التنفيذي للشركة، إن هذا التعاون مع «الاتحاد للمدفوعات» يسهم في تعزيز مرونة وسلاسة معاملات الدفع، بالتزامن مع دعم الرؤية الوطنية الهادفة إلى تعزيز الشمول المالي والتحول إلى الاقتصاد غير النقدي.
وقال جان بيلباور الرئيس التنفيذي للاتحاد للمدفوعات إن الشراكة مع «ماغناتي» تدعم أهداف الاتحاد للمدفوعات الرامية إلى إثراء البنية التحتية لقطاع المدفوعات المحلي، وتعزيز الشمول المالي.

شركة المدفوعات ماجناتي
الإمارات
مصرف الإمارات المركزي
المصرف المركزي
الدفع الرقمي
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