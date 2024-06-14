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اقتصاد

شراكة بين «الإمارات للتنمية» و«دبي التجاري»

خلال توقيع الاتفاقية (من المصدر)
15 يونيو 2024 01:03

دبي (الاتحاد)

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أعلن مصرف الإمارات للتنمية، وبنك دبي التجاري، شراكة استراتيجية تهدف إلى تعزيز خدمات التجارة الدولية، حيث يجمع هذا التعاون بين قاعدة عملاء مصرف الإمارات للتنمية الواسعة وقدراته التشغيلية المالية القوية وخبرة بنك دبي التجاري المتقدمة في مجال التمويل التجاري، ما يفتح آفاقاً جديدة للنمو للشركات في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة.
وتم توقيع الاتفاقية، خلال حفل أقيم في المقر الرئيس لبنك دبي التجاري في دبي، بحضور أحمد محمد النقبي، الرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات للتنمية، والدكتور بيرند فان ليندر، الرئيس التنفيذي لبنك دبي التجاري.
وبموجب التعاون الاستراتيجي، سيقدم بنك دبي التجاري مجموعة شاملة من منتجات التمويل التجاري والخدمات التشغيلية لعملاء مصرف الإمارات للتنمية، حيث تهدف هذه المبادرة إلى تمكين الشركات من توسيع محافظها والتفوق في مجال التجارة الدولية. 
وتشمل الخدمات الرئيسة المقدمة من البنك التعامل مع خطابات الاعتماد والضمانات، ودعم المدفوعات بالعملات الأجنبية، لضمان تجربة تجارية سلسة وفعالة.
وبهذه المناسبة، قال أحمد محمد النقبي: يسعدنا أن نتعاون مع بنك دبي التجاري لتقديم حلول مبتكرة وشاملة لعملاء التمويل التجاري، وتمثل هذه الشراكة خطوة محورية في تعزيز خدماتنا للتمويل التجاري ودعم الشركات في جميع أنحاء الإمارات، ومن خلال الاستفادة من خبراتنا ومواردنا المشتركة، فإننا ملتزمون بإقامة شراكات استراتيجية تدعم التنمية الاقتصادية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتعزز مكانتها مركزاً عالمياً للتجارة والاستثمار.
من جهته، قال الدكتور بيرند فان ليندر، الرئيس التنفيذي لبنك دبي التجاري: سعداء بشراكتنا مع مصرف الإمارات للتنمية للانطلاق في هذه المسيرة التي ستفتح آفاقاً جديدة للنمو لكلتا المؤسستين.

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