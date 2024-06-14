«الاتحاد للطيران» تستعد لاستقبال 5 ملايين مسافر خلال إجازة الصيف

أبوظبي (الاتحاد)

تتوقع الاتحاد للطيران استقبال ما يقارب 5 ملايين ضيف في مطار زايد الدولي بين يونيو وسبتمبر.

وقال شعيب النجار النعيمي، مدير عام عمليات الاتحاد للطيران في المطار: نتطلع لاستقبال ضيوفنا الكرام وهم في طريقهم لقضاء عطلتهم الصيفية بمن فيهم المسافرون إلى وجهاتنا الجديدة، وبفضل طاقم ضيافتنا الجوي، وعروضنا العائلية، وخيارات المقصورات المختلفة، سيحظى ضيوفنا بأفضل تجربة سفر ممكنة، علماً إن هذا الموسم هو أول صيف لنا في مقرنا الجديد في مطار زايد الدولي ما يضيف بعداً جديداً لتوفير تجربة سفر أكثر سلاسة وبمواصفات عالمية لضيوفنا.

وتابع: ننصح ضيوفنا خلال فترة الذروة هذه بالتوجه إلى المطار مبكراً لضمان تخليص إجراءات السفر بسهولة، ونقدّم لهم عدداً من نصائح وإرشادات السفر لمساعدتهم.