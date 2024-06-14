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«الصناعة» تطوّر إجراءات عدد من الخدمات ضمن مبادرة «تصفير البيروقراطية»

«الصناعة» تطوّر إجراءات عدد من الخدمات ضمن مبادرة «تصفير البيروقراطية»
15 يونيو 2024 01:03

دبي (الاتحاد)

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يعمل فريق تصفير البيروقراطية في وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة مبدئياً على تطوير إجراءات عدد من الخدمات المقدمة للقطاع الصناعي في الدولة، بما يعزز مرونة ونمو القطاع الصناعي، ويدعم جهود تعزيز ريادة وتنافسية دولة الإمارات، وذلك تماشياً مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، بتمكين القطاع الصناعي وتعزيز التنافسية والمحتوى الوطني والتحول التكنولوجي، وتعزيزاً للتوجه الاستراتيجي الحكومي لتصفير البيروقراطية في الخدمات الحكومية.
وأوضحت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، في بيان أمس، أنها شكلت فريقاً داخلياً لتصفير البيروقراطية، فور توجيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، بإلغاء 2000 إجراء حكومي خلال عام، وتقليل مدة الخدمات الحكومية بنسبة 50%، وإعادة هندستها بتقديم جيل مستقبلي من الخدمات المتكاملة الاستباقية، لتكون حكومة الإمارات الأفضل عالمياً.
وتركز الوزارة ضمن مستهدفاتها الاستراتيجية على خلق منظومة تكاملية ذكية لتقديم أفضل الخدمات للقطاع الصناعي، ويعمل فريق تصفير البيروقراطية منذ أبريل الماضي ضمن خطة زمنية تستمر حتى سبتمبر المقبل لتطوير إجراءات الخدمات المحددة للمرحلة الأولى من البرنامج وتسريع تصميمها وتنفيذها في إطار جهود الوزارة لتعزيز كفاءة وفعالية وسرعة تقديم الخدمات، واعتماد أدوات مبتكرة تعزز التطور والتحسين المستمر.
ونظمت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة خلال الفترة الماضية العديد من ورش العمل، لتعزيز الوعي الداخلي لفرق العمل، والوصول بالأفكار إلى خطط عمل ديناميكية ومحددة، وقابلة للقياس، في إطار التزامنا بتقديم أعلى مستوى من الاستباقية عبر خدمات رقمية 100%، بالإضافة إلى حرصنا على إشراك القطاع الصناعي في التطوير والاستماع لمقترحاتهم من خلال مبادرة “مجلس المتعاملين” في الوزارة، انسجاماً مع التوجهات الحكومية الوطنية لتعزيز دور ومشاركة القطاع الخاص.

البيروقراطية
الإجراءات البيروقراطية
البيروقراطية الحكومية
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