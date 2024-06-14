7.15 مليون مقعد مجدول على رحلات الطيران في مطارات الإمارات

مصطفى عبد العظيم (دبي)

قدرت مؤسسة “أو إيه جي” الدولية، المزوّدة لبيانات المطارات وشركات الطيران، اجمالي السعة المقعدية المجدولة لشركات الطيران العاملة في مطارات الدولة خلال شهر يونيو الجاري 2024، بنحو 7.15 مليون مقعد على الرحلات الدولية المغادرة، بنمو 11.1%، مقارنة مع 6.44 مليون مقعد خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وبحسب بيانات المؤسسة، يواصل قطاع الطيران في الإمارات انتعاشه منذ بداية العام الجاري بتجاوزه خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري 2024 مستويات ذروة ما قبل الجائحة في عام 2019، بأكثر عن 14%، مع بلوغ إجمالي عدد المقاعد المجدولة على الرحلات الدولية في مطارات الدولة، خلال الفترة من يناير وحتى نهاية مايو من العام الجاري، أكثر من 34.7 مليون مقعد مقارنة مع 30.4 مليون مقعد للفترة ذاتها من عام 2019.

وبلغت السعة المقعدية المجدولة في مطارات الدولة، خلال شهر مايو 2024، لتصل إلى 7.25 مليون مقعد، مقارنة مع 6.46 مليون مقعد في الشهر ذاته من العام الماضي بنمو نسبته 12.2%.

وأظهرت البيانات استحواذ المطارات الإماراتية على نحو 33.8% من إجمالي السعة المقعدية المجدولة على الرحلات الدولية المغادرة من منطقة الشرق الأوسط والتي وصلت إلى نحو 21.10 مليون مقعد مجدول خلال يونيو الجاري.

وبحسب بيانات المؤسسة الدولية، حلت السعودية في المركز الثاني على مستوى المنطقة بعد الإمارات في إجمالي السعة المقعدية المجدولة بنحو 6.68 ملايين مقعد ثم قطر بنحو 2.7 مليون مقعد، ثم إيران الثالث بنحو 1.4 مليون مقعد، أما على صعيد المطارات فقد جاء مطار دبي في المركز الأول بنحو 4.94 مليون مقعد بنمو 6.5% مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، ثم مطار الدوحة 2.7 مليون مقعد، ومطار جدة في المركز الثالث بنحو 2.4 مليون مقعد.

وأفادت البيانات أن مساري القاهرة - جدة، ودبي - الرياض حلّا ضمن قائمة أكثر 10 مسارات دولية ازدحاماً في العالم، حيث جدولت شركات الطيران نحو 506.8 ألف مقعد على خط القاهرة - جدة خلال شهر يونيو الجاري، ليأتي في المركز الثاني عالمياً من حيث أنشط خطوط الطيران، بينما جاء خط دبي - الرياض في المركز الثامن عالمياً، بنحو 358.3 ألف مقعد خلال يونيو.

وواصل مطار دبي تحقيق مستويات نمو قياسي بدعم من توسع الناقلات المحلية، لاسيما طيران الإمارات وفلاي دبي، إضافة إلى استئناف العديد من شركات الطيران رحلاتها عبر مطار دبي الذي يتصل بأكثر من 234 وجهة عبر 89 شركة طيران دولية على مستوى 99 دولة حول العالم.

وكانت مؤسسة أو إيه جي قد توقعت في دراسة حديثة لها أن تحافظ دولة الإمارات على صدارتها لأسواق النقل الجوي في منطقة الشرق الأوسط من حيث السعة المقعدية المجدولة على الرحلات الدولية المغادرة، خلال العام الجاري وتسجيل أكثر من 83.7 مليون مقعد، بعد أن حققت معدلات نمو قوية وصلت إلى 9.3% سنوياً منذ العام 2000.

وبحسب بيانات المؤسسة تستحوذ دولة الإمارات على نحو 32.5% من إجمالي حجم السعة في منطقة الشرق الأوسط التي يتوقع أن تبلغ نحو 257 مليون مقعد مجدول على الرحلات الدولية خلال العام الجاري.