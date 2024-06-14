وزير النقل المصري: دور مهم للشركات الإماراتية في تطوير قطاع النقل البحري

القاهرة (الاتحاد)

أكد الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل المصري، أن الشركات الإماراتية تلعب دوراً مهماً في تطوير قطاع النقل البحري في مصر، بما يدعم الخطط الطموحة لتحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت.

وأوضح الوزير في تصريحات لمركز الاتحاد للأخبار في أعقاب توقيع مجموعة موانئ أبوظبي اتفاقية امتياز نهائية مع الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، لتطوير وتشغيل وإدارة ثلاث محطات للسفن السياحية في موانئ سفاجا والغردقة وشرم الشيخ، أن حجم الاستثمارات الإماراتية في مصر شهد نمواً كبيراً في كافة المجالات، لاسيما في مجال النقل بوجه عام والنقل البحري على وجه الخصوص، مشيراً إلى أن موانئ أبوظبي لديها أربع محطات جاهزة للعمل فوراً في منطقة البحر الأحمر، بالإضافة إلى محطة أخرى أمامها عام للانتهاء من عمليات التجهيز الكامل للمرافئ والمباني الفوقية استعداداً لبدء العمل والتشغيل.

وأوضح، أن محطات السفن السياحية الجاهزة تشمل ثلاث محطات للركاب في سفاجا والغردقة وشرم الشيخ وطاقتها الاستيعابية تبلغ 1.5 مليون راكب سنوياً، بالإضافة إلى محطة رابعة للركاب ودحرجة (رورو) ، في العين السخنة، مما سيكون له دور كبير في دعم سلاسل إمداد صناعة السيارات بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وبموجب الاتفاقية، تخصص مجموعة موانئ أبوظبي استثمارات إجمالية تبلغ 4.7 مليون دولار لتغطي إدارة وتشغيل محطات السفن السياحية الثلاث، التي من المتوقع أن تدخل حيز التشغيل في عام 2025، وستقدم من خلالها خدمات جديدة تستقطب المزيد من مُشغلي السفن السياحية، كما أنها ستضيف مسارات جديدة، وتعزز أنشطة شبكة محطات السفن السياحية التابعة للمجموعة في منطقة البحر الأحمر، إضافةً إلى زيادة أعداد السياح القادمين عبر السفن السياحية، وتحسين تجربة السفر والرحلات البحرية.

وقال الوزير، إن الشراكة مع موانئ أبوظبي العالمية، تشكل تجسيداً للخطة الشاملة لوزارة النقل لتكوين الشراكات الاستراتيجية مع كبرى شركات إدارة وتشغيل الموانئ العالمية والخطوط الملاحية، لضمان وصول وتردد أكبر عدد ممكن من السفن العالمية على الموانئ المصرية، وكذلك لمضاعفة طاقة تشغيل الموانئ والتوسع في تجارة الترانزيت.

وأشار الوزير إلى استثمارات شركة موانئ دبي في قطاع النقل البحري في مصر من خلال إدارة محطتين كبيرتين في ميناء العين السخنة بطول أرصفة 3 كم بأعماق 19 متراً.

تجد الإشارة إلى أن توقيع الاتفاقية جاء في أعقاب اتفاقية الامتياز النهائية التي تم توقيعها في يناير 2023 مع الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر لتطوير وتشغيل محطة متعددة الأغراض في ميناء سفاجا البحري، ليكون بذلك ميناء سفاجا أول ميناء عالمي في منطقة صعيد مصر، باستثمارات تصل إلى 200 مليون دولار يتم تخصيصها على مدار ثلاثة أعوام.