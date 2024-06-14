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سفير الدولة لدى جمهورية جنوب أفريقيا يفتتح معرض سايتكس 2024

سفير الدولة لدى جمهورية جنوب أفريقيا يفتتح معرض سايتكس 2024
14 يونيو 2024 21:39

 
جوهانسبرج (وام)
افتتح محش سعيد الهاملي، سفير الدولة لدى جمهورية جنوب أفريقيا بحضور وفد برئاسة حميد بن سالم الأمين العام لاتحاد الغرف الإماراتية وممثلين من وزارة الاقتصاد وشركة موانئ دبي النسخة الـ 29 من معرض سايتكس 2024 الذي عقد خلال الفترة من 11 إلى 13 يونيو 2024 في مدينة جوهانسبرج بجنوب أفريقيا.
وعلى هامش المعرض تم ‏توقيع مذكرة تفاهم بين اتحاد الغرف وغرفة التجارة للمشاريع المتوسطة والصغيرة في جمهورية جنوب أفريقيا.
وقع مذكرة التفاهم من الجانب الإماراتي حميد بن سالم الأمين عام لاتحاد غرف الإمارات ومن جانب الجنوب أفريقي نواه ديبيلا المدير التنفيذي لغرف التجارة للمشاريع المتوسطة والصغيرة بهدف تعزيز التعاون في مجالات التجارة الصناعي بين الشركات والمنظمات في البلدين.

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