«أمبيرو انفستمنت» تستثمر 400 مليون درهم في قطاع التجزئة بدبي



دبي(الاتحاد)

أعلنت شركة «امبيرو انفستمنت دبي» خططها لاستثمار 400 مليون درهم في قطاع التجزئة في دبي، مع اعتزامها ضخ المزيد من الاستثمارات في قطاعات استثمارية أخرى في دولة الإمارات، للاستفادة من زخم الانتعاش الاقتصادي المتواصل في كافة القطاعات، وخاصة قطاعي التجزئة والعقارات.

وجاء الإعلان عن استثمارات أمبرو انفستمنيت دبي التي تم إطلاقها من خلال تحالف استثماري يضم يضم عدة شركات عربية وإيطالية افريقية، بحضور كيلسبي فينوتشيارا، سفير إيطاليا لدى الإمارات وباباكر أندياي، سفير السنغال لدى الإمارات، ودياباي فاكابا، سفير دولة ساحل العاج لدى الإمارات، وخالد بنشيخ، قنصل المملكة المغربية بدبي، وجاكلين ميكول، وزيرة المشاريع الصغيرة والمتوسطة بدولة الكونغو برازفيل، وعدد من كبير من رجال الأعمال والمستثمرين، وذلك خلال مؤتمر نظمته شركتا أمبيرو للفعاليات، وهايفرز دبي.

ووقع مؤنس الخطيب، رئيس مجلس إدارة شركة تارجت بلس، ومحمد رمضان، الرئيس التنفيذي لشركة امبيرو ميلانو الايطالية، مذكرة تعاون مشترك، أسهمت في تأسيس التحالف الاستثماري الجديد للتوسع في دولة الإمارات والمنطقة، انطلاقاً من دبي تحت مظلة شركة «امبيرو انفستمنت دبي».

وقال مؤنس الخطيب، رئيس مجلس إدارة شركة تارجت بلس، إن التعاون المشترك مع شركة امبيرو ميلانو يستهدف إقامة مشاريع بقطاع التجزئة في دبي بقيمة تصل على 400 مليون دهم، كما تعتزم ضخ استثمارات أخرى في قطاعات أخرى أبرزها القطاع العقاري في دبي ودولة الإمارات، خلال الفترة المقبلة، مستفيدة من النمو الاقتصادي الذي تشهده الدولة حالياً، لاسيما بالقطاع العقاري.

وأضاف الخطيب أن الكيان الاقتصادي الجديد في دبي سيطلق العديد من المشروعات والاستثمارات المتعددة في مختلف المجالات بين في دولة الإمارات وإيطاليا.

وأوضح أن دولة الإمارات تحظى بسمعة عالمية في توفير البيئة الاستثمارية المواتية في مختلف القطاعات، ما أسهم في ترسيخ جاذبية الاقتصاد الإماراتي للاستثمارات العالمية في مختلف القطاعات.

بدوره، أكد الرئيس التنفيذي لشركة أمبيرو ميلانو الايطالية، أن الكيان الاستثماري الجديد لديه خريطة واضحة لكافة سبل التعاون بين شركتي تارجت بلس وامبيرو إيطاليا، بما يضمن تحقيق النجاح وأفضل النتائج في عالم المال والأعمال مستقبلاً.