5 اتفاقيات لدعم رؤية مجمع «تنمية الغذاء ووفرة المياه»

حسام عبدالنبي (أبوظبي)

وقّع مجمع تنمية الغذاء ووفرة المياه، المجمع الاقتصادي المتكامل الجديد في أبوظبي، أمس، 5 اتفاقيات تعاون مع كل من وزارة الطاقة والبنية التحتية، ووزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ووزارة التغير المناخي والبيئة، وشركة «بيليفر ميتس»، وشركة «نيوس السويسرية»، بهدف دعم أعمال المجمع، والمساهمة في توفير بيئة داعمة لتنمية وتطوير أعمال الشركات الراغبة في الانضمام إلى المجمع الذي يشكل مركزاً عالمياً لتطوير المنتجات الغذائية المستحدثة ومكوناتها والتقنيات الحديثة التي تضمن توفير المياه الصالحة للشرب وتحسين طرق استخدامها.

ويشكل مجمع تنمية الغذاء ووفرة المياه (AGWA)، الذي تقود جهود إنشائه كلٌّ من دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي ومكتب أبوظبي للاستثمار، مركزاً عالمياً لتطوير الأغذية المستحدثة ومكوناتها والتقنيات الحديثة التي تضمن توفير المياه الصالحة للشرب وتحسين طرق استخدامها.

تطوير البيئة التنظيمية

وأعلنت كل من دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي، ومكتب أبوظبي للاستثمار، خلال فعالية خاصة بمجمع تنمية الغذاء ووفرة المياه، أمس، عن توقيع اتفاقيات مع الجهات التنظيمية الاتحادية في دولة الإمارات لتطوير البيئة التنظيمية في قطاع الغذاء والمياه، ولدعم مجمع تنمية الغذاء ووفرة المياه، والذي يهدف إلى الاضطلاع بدورٍ ريادي في الجهود الرامية إلى تطوير حلول مبتكرة لمواجهة تحديات نقص الغذاء وشح المياه على المستوى العالمي.

وتشارك كل من وزارة الطاقة والبنية التحتية، ووزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ووزارة التغير المناخي والبيئة، في اللجنة التوجيهية لمجمع تنمية الغذاء ووفرة المياه، والهادفة إلى تسريع آليات إصدار الموافقات والتراخيص للشركات العاملة في المجمع، وتوفير بيئة عمل متميزة تسهم في ترسيخ مكانة أبوظبي كوجهة عالمية رائدة في تطوير ونشر الحلول المبتكرة في قطاع الغذاء والمياه، وتعزيز دورها كداعم رئيسي للجهود العالمية الهادفة إلى تحقيق مستقبل أكثر استدامة لقطاع الغذاء والمياه.

وتساهم الاتفاقيات في تعزيز جهود مجمع تنمية الغذاء ووفرة المياه في استقطاب ودعم رواد صناعة الغذاء والمياه العالميين وتمكينهم من إطلاق حلول جديدة ومبتكرة في مجالات البروتينات البديلة، والطحالب، وتقنيات التناضح العكسي لتحلية المياه، بالإضافة إلى تعزيز إنتاج وإمدادات الغذاء والمياه التقليدية.

مركز عالمي

وقال معالي سهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، إن مواردنا الطبيعية تتعرض لضغوط هائلة بسبب التغير المناخي والتدهور البيئي، لذلك نتبع نهجاً تعاونياً للتغلب على التحديات وتحسين أنظمتنا الغذائية والمائية، مؤكداً أن الاتفاقية مثال حقيقي على كيفية توحيد الجهود لضمان بيئة مواتية لنمو الصناعة الغذائية والمائية في دولة الإمارات، ومواصلة تحقيق النتائج المتميزة في هذه القطاعات الحيوية. وأشار معاليه إلى أن جهود الإمارات أثمرت تحقيق ما معدله 100% في مجال تقديم خدمات مياه الشرب الآمنة وخدمات الصرف الصحي، و80% في مجال الإدارة المتكاملة للموارد المائية، وهي من أفضل النتائج إقليمياً، منوهاً بأن وزارة الطاقة والبنية التحتية تدعم إنشاء مجمع تنمية الغذاء ووفرة المياه في مهمته لتحويل الإمارات إلى مركز عالمي للحلول الغذائية والمائية المبتكرة.

وقالت معالي مريم بنت محمد المهيري، رئيس مكتب الشؤون الدولية في ديوان الرئاسة: إن رؤية «مجمع تنمية الغذاء ووفرة المياه» التي شهدنا ملامحها اليوم تعيد التأكيد على توافقها الاستراتيجي مع الأولويات الوطنية حول الأمن الغذائي والمائي من خلال مبادرات أكثر تنوعاً وابتكاراً. ونحن على ثقة بأن أبوظبي مقبلة على مرحلة قيادة التطورات في مجال البروتينات البديلة على الساحة العالمية، ولنصبح «أقوى وأقوى».

أنظمة مستدامة

ومن جهتها قالت معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة، إن الأمن الغذائي والمائي من ضمن أهم الأولويات الملحة التي تواجه العالم ونحتاج إلى معالجتها بشكل فوري، وقد قادت دولة الإمارات العديد من الجهود على المستويين الوطني والعالمي لتعزيز تحول النظم الغذائية والأمن المائي إلى نظم أكثر استدامة، معلنه أنه يتم العمل على بناء أنظمة غذائية ومائية مستدامة ومرنة وشاملة من خلال تعزيز الإنتاج المستدام والحد من النفايات وتغيير السلوكيات من أجل الاستخدام الأمثل لهذه الموارد.

وأضافت معاليها: «ندرك حقيقة أن التكنولوجيا والابتكار وتطبيق آليات التمويل المناسبة ستلعب دوراً محورياً في تحقيق الأمن الغذائي والمائي في المستقبل، ومن خلال هذه الشراكة مع مجمع تنمية الغذاء ووفرة المياه (AGWA)، نتطلع إلى معالجة تحديات الغذاء وندرة المياه مع المساهمة أيضاً في بناء المرونة المناخية والنمو المستدام في النظم البيئية الغذائية والمائية».

النهج الطموح

من جانبه، قال معالي أحمد جاسم الزعابي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي، إن هذه الاتفاقيات تُبرز النهج الطموح لدولة الإمارات والتزامها بتطوير السياسات والأطر التنظيمية وتعزيز آفاق التعاون والشراكة لتحقيق تأثير إيجابي مستدام. وأوضح أن تحقيق أهداف مجمع تنمية الغذاء ووفرة المياه يتطلب تعاوناً وثيقاً مع الوزارات والجهات الحكومية الاتحادية لتلبية الاحتياجات المحلية والدولية من مصادر الغذاء والمياه المستدامة، لافتاً إلى أن هذا التعاون سيسهم في دعم الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2051، واستراتيجية الأمن المائي لدولة الإمارات 2036. وأضاف الزعابي، أن التعاون بين الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص يسهم في ضمان توفير منظومة مرنة لإنتاج الغذاء وإدارة المياه، فضلاً عن ترسيخ مكانة مجمع تنمية الغذاء ووفرة المياه كمركز عالمي رائد في مجال إنتاج الأغذية وتطوير التقنيات من أجل دعم كفاءة الوصول إلى الموارد المائية والاستفادة منها.

أولوية استراتيجية

وقال عمر السويدي، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، إن الأمن الغذائي يمثل أولوية استراتيجية لدولة الإمارات، ومحوراً رئيسياً في مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، في دعم النمو الصناعي المستدام، منوهاً بأن الوزارة في إطار جهودها لتعزيز المرونة التشريعية والتنظيمية في الصناعات الغذائية وضمان توافقها مع المتطلبات الفنية المعتمدة في دولة الإمارات، قد طورت أول مواصفة قياسية للأغذية المستحدثة (Novel Food) على مستوى المنطقة.

وأشار السويدي، إلى أن الشراكة مع وزارة التغير المناخي والبيئة، ووزارة الطاقة والبنية التحتية، ومكتب أبوظبي للاستثمار، تأتي لتعزيز جهود ريادة دولة الإمارات، وإمارة أبوظبي، في مجال الأمن الغذائي، بما يتماشى مع مبادراتنا الوطنية الداعمة لمرونة سلسلة التوريد المحلية وتحقيق الاكتفاء الذاتي في الصناعات الحيوية وذات الأولوية.

«بليفير ميتس» تؤسس مقراً إقليمياً في أبوظبي

تعاون مجمع تنمية الغذاء ووفرة المياه، مع «بيليفر ميتس»، المتخصصة في إنتاج اللحوم المصنعة في المختبر، لتعزيز ريادة أبوظبي في مجال اللحوم المصنعة، وتأسيس مقر إقليمي للشركة في أبوظبي يستفيد من موقع الإمارة الحيوي ومواردها الكبيرة لدعم نمو هذا القطاع في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وقال غوستاف برجر، الرئيس التنفيذي لشركة «بيليفر ميتس»: إن الشركة تركز على تطوير تقنيات عالية الكفاءة وقابلة للتطوير في مجال استزراع الخلايا البروتينية واستخدامها في تصنيع لحوم آمنة وصحية وتتميز بمذاق طيب، معلناً أن الشركة تقوم حالياً ببناء أكبر منشأة في العالم لإنتاج اللحوم المصنعة في المختبر في ولاية كارولينا الشمالية، وسيضم المصنع مركزاً متطوراً للابتكار ومختبراً للتذوق، ومن المقرر أن يبدأ تشغيله مع نهاية العام الجاري.

وأشار برجر، إلى أن التعاون الاستراتيجي مع مجمع تنمية الغذاء ووفرة المياه يدعم رؤية شركة «بيليفر ميتس» الهادفة إلى بناء منصة عالمية وطرح نموذج عمل جديد وقابل للتطوير لدخول الأسواق الجديدة. وكشف أن الطرفين سيدرسان إمكانية تأسيس «أكاديمية بيليفر ميتس للابتكار» بالشراكة مع الجامعات ومراكز الأبحاث في أبوظبي.

من جهته قال بدر سليم سلطان العلماء، المدير العام بالإنابة لمكتب أبوظبي للاستثمار: «سيدعم تعاوننا مع «بيليفر ميتس» جهودنا في تكريس موقع أبوظبي كوجهة عالمية رائدة في قطاع الغذاء والمياه، وسيسهم تأسيس مقر إقليمي لشركة «بيليفر ميتس» في أبوظبي في توفير أفضل منتجات اللحوم المصنعة في المختبر للمنطقة بأسرها بشكل صحي وسريع وآمن، وخفض اعتماد المنطقة على استيراد اللحوم من الخارج.

مركز للابتكار ومرافق لإنتاج البروتينات البديلة بأبوظبي

أعلن مجمع تنمية الغذاء ووفرة المياه، عزم شركة «نيوس»، الشركة السويسرية الرائدة عالمياً في إنتاج البروتينات البديلة، تأسيس مركز للابتكار ومرافق لإنتاج البروتينات البديلة في أبوظبي.

وستؤسس شركة «نيوس» مقراً رئيسياً لها في العاصمة الإماراتية أبوظبي للاستفادة من موقع الإمارة الاستراتيجي ومواردها الكبيرة في تعزيز نموها في أوروبا وأميركا الشمالية وأسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث سيشكل المقر الجديد للشركة مركزاً رئيسياً للابتكار والإنتاج والتسويق يسهم في تعزيز مشاريع الشركة وإدارة عملياتها العالمية.

وستسهم الشراكة الاستراتيجية بين مجمع تنمية الغذاء ووفرة المياه وشركة «نيوس» في تعزيز مكانتها كشركة مستقلة رائدة عالمياً لتطوير وتصنيع البروتينات البديلة، وتوفيرها بكميات كبيرة وبجودة عالية وبأسعار مماثلة لمنتجات اللحوم التقليدية، وبالتالي تحفيز الطلب العالمي على هذه المنتجات وإتاحتها بأسعار تنافسية وجودة تلبي توقعات المستهلكين. كما ستتعاون الشركة مع مراكز البحث والتطوير في أبوظبي في المجالات المتعلقة بتقنيات الأغذية المبتكرة والمستدامة، وتكرس شراكات بناءة مع المؤسسات الأكاديمية في أبوظبي لتطوير قدرات المواهب المحلية وتدريبها على أحدث تقنيات الأغذية المبتكرة والمستدامة.

وتعقيباً قال بدر سليم سلطان العلماء، المدير العام بالإنابة لمكتب أبوظبي للاستثمار، إن تأسيس منشأة عالمية رائدة لإنتاج البروتين البديل في أبوظبي يمثل خطوة مهمة في جهود دولة الإمارات والمنطقة الهادفة إلى المساهمة في تعزيز الأمن الغذائي العالمي، معرباً عن التطلع في أن تساهم المنشأة الجديدة في زيادة الناتج المحلي من الأغذية وتوفير المزيد من الخيارات الغذائية المستدامة والصحية للمستهلكين في دولة الإمارات وفي العالم.