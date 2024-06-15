زخم الطلب يرفع إشغال فنادق الإمارات فوق الـ 90%

رشا طبيلة (أبوظبي)

سجلت حجوزات القطاع الفندقي في الإمارات ارتفاعا كبيراً مع بداية عطلة عيد الأضحى المبارك، زاد معها متوسط الإشغال إلى أكثر من 90% في العديد من المنشآت الفندقية، لاسيما المنتجعات الفندقية في مختلف إمارات الدولة، وفقاً لمديري فندقيون.

وأرجع هؤلاء نمو الطلب على الإقامات الفندقية إلى النشاط السياحي الداخلي الذي تشهده الدولة على مدار العام؛ بفضل التنوع الواسع في المنتجات وعوامل الجذب للأسر والعائلات من مرافق ووجهات سياحية متنوعه، بالإضافة إلى الباقات التي طرحتها الفنادق والوجهات خلال عطلتي العيد والصيف، وذلك بالتزامن مع استمرار زخم الطلب الخارجي من السياح الخليجيين بشكل رئيس، إلى جانب الأسواق الأوروبية والروسية.

وترفد السياحة الداخلية الاقتصاد الوطني بعشرات المليارات سنوياً، فمن المتوقع أن يبلغ إجمالي إنفاق السياح المحليين في الإمارات العام الحالي 58 مليار درهم، مقارنة مع 55.6 مليار درهم في 2023 بنمو 4.3%، ونمو نسبته 44.2% مقارنة بعام 2019 على أن يرتفع إلى 74.5 مليار درهم في 2034، وفقاً للبيانات الاقتصادية لمجلس السفر والسياحة العالمي.

الطلب المحلي

قال سام الأسمر، نائب الرئيس للإيرادات والتوزيع في فنادق روتانا، إن منتجعات وفنادق روتانا في الدولة، لاسيما تلك الشاطئية والقريبة من الوجهات الترفيهية، وفي الجزر السياحية تشهد طلباً كبيراً، خلال إجازة عيد الأضحى من مختلف الأسواق المحلية والدولية، متوقعاً أن يفوق متوسط الإشغال حاجز الـ 90% في فنادق روتانا بالدولة.

وأشار الأسمر إلى أن أهم الأسواق السياحية التي تستقطبها الفنادق، خلال إجازة عيد الأضحى هي السوقان المحلي والخليجي، إضافة إلى طلب كبير في الوقت الراهن من السوق الروسي والألماني والبريطاني بشكل خاص.

وقال محمد واكب، مدير فندق فيرمونت باب البحر- أبوظبي «مع قرب إجازة عيد الأضحى، نشهد نمواً في الطلب والحجوزات من السوق المحلي، حيث من المتوقع أن نسجل إشغالاً بين 90 إلى 100%».

وأضاف «نشهد في الوقت الحالي، وخلال الإجازة نمواً ملحوظاً بنسبة 30% من أسواق رابطة الدول المستقلة».

إقبال متنوع

من جهته، قال جان بول دانتيل، المدير العام لقصر السراب منتجع الصحراء بإدارة أنانتارا «نتوقع أن تشهد حجوزات الفنادق في دولة الإمارات ارتفاعاً ملحوظاً، مدفوعاً من الطلب المحلي وأسواق دول مجلس التعاون وخاصة السوق السعودي.

وقال ويرنير آنزينجر، المدير العام لفندق ماندارين أورينتال جميرا-دبي «نتوقع تدفقاً كبيراً للحجوزات من السوق المحلي والخليجي بشكل خاص».

وقال جاد فريم، مدير المبيعات والتسويق في كل منتجعات أنانتارا في جزيرة صير بني ياس وقصر السراب منتجع الصحراء «تشهد حجوزات الفنادق ارتفاعاً ملحوظاً، مدفوعة بصورة رئيسة من الإقبال من النزلاء المحليين». وبين فريم «تتميز جزيرة صير بني ياس بموقعها الفريد على بعد 30 دقيقة بالقارب عن ساحل أبوظبي الرئيس، وتحتضن 42 موقعاً تاريخياً فريداً وسط بيئات طبيعية، كما تجمع الجزيرة بتناغم فريد بين التاريخ والأصالة العربية».

جاذبية العروض

قال ستيفان فوكس، المدير العام لمنتجع وسبا إنتركونتيننتال رأس الخيمة ميناء العرب، إن معدلات الإشغال، خلال عطلة عيد الأضحى تتجاوز حاجز الـ 90% وقد تصل إلى الإشغال الكامل، لاسيما مع حجوزات اللحظات الأخيرة، بدعم الطلب المحلي، والأسواق الخارجية الرئيسة، مشيراً إلى طول أن موسم الصيف هذا العام يمنح النزلاء خيارات متنوعة لحجز الإقامة الفندقية خلال الفترة المقبلة. وأوضح أن الطلب القوي من الأسواق الخارجية إلى جانب الطلب المحلي الواسع، خاصة في العطلات الموسمية والأسبوعية يسهم في تعزيز أداء القطاع الفندقي بشكل عام.

جزيرة ياس تجذب الزوار

قال ليام فيندلي، الرئيس التنفيذي لدى ميرال ديستينيشنز: «تواصل جزيرة ياس أبوظبي تعزيز مكانتها وجهة رائدة للسياحة والترفيه في المنطقة، حيث قمنا بتنظيم باقة متنوعة من الفعاليات والأنشطة التي تلبي تطلعات الضيوف من مختلف الأعمار، بداية من عروض الألعاب النارية المذهلة والمغامرات المميزة في المدن الترفيهية، وصولاً إلى الأنشطة الثقافية وتجارب الطعام الفاخرة».

وأضاف «نتوقع إقبالاً كبيراً من الضيوف والعائلات للاستمتاع بأجمل احتفالات العيد، واكتشاف كل ما تقدمه جزيرة ياس من تجارب وعروض استثنائية».

وعلى المستوى الإقليمي، شهدت الزيارات من دول مجلس التعاون الخليجي نمواً ملحوظاً بنسبة 125% مقارنة بالعام السابق. وشهدت المدن الترفيهية في جميع أنحاء الجزيرة أيضاً زيادة كبيرة بنسبة 167% في الزيارات الدولية، لا سيما من الزوار والسياح من الهند والمملكة المتحدة وروسيا وألمانيا.

عروض استثنائية

أشار رأفت قوطة، مدير عام فندق إيكوس الفرجان، إلى جاذبية العروض الاستثنائية التي يتم تقديمها للنزلاء من العائلات خلال عطلة عيد الأضحى والصيف، متوقعاً أن تصل نسبة الإشغال بالفندق إلى 75% خلال الموسم الصيفي.

وأوضح قوطه أنه من المتوقع أن يكون أغلب النزلاء من داخل الدولة، والزوار من دول مجلس التعاون الخليجي، والأسواق الخارجية مثل تركيا ورابطة الدول المستقلة.

واستقبلت الإمارات 25.3 مليون سائح دولي، ممن يقيمون بالفنادق العام الماضي، بنمو 28.5%، وسط توقعات باستقطاب 29.2 مليون سائح دولي العام الحالي، بنمو 15.5%، بحسب بيانات مجلس السفر والسياحة العالمي.