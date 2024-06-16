%26 حصة الإمارات من مساهمة «السياحة» بالناتج المحلي الخليجي

رشا طبيلة (أبوظبي)

تبلغ حصة الإمارات من إجمالي مساهمة قطاع السياحة والسفر في الناتج المحلي الخليجي 26%، حيث قدر مجلس السفر والسياحة العالمي مساهمة قطاع السياحة والسفر بالناتج المحلي الخليجي العام الجاري بنحو 247.1 مليار دولار (907 مليار درهم)، بعد أن تم تسجيل 223.4 مليار دولار (820 مليار درهم) العام الماضي بنمو 10.6%، مرجحاً أن ترتفع مساهمة القطاع بالناتج المحلي الخليجي إلى 371.2 مليار دولار بحلول العام 2034.

وبحسب البيانات الاقتصادية للمجلس، من المتوقع زيادة مساهمة قطاع السياحة والسفر في الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات إلى 236.4 مليار درهم بنمو 7.6% مقارنة مع 219.7 مليار درهم العام الماضي، وبنمو 23% مقارنة بعام 2019. ويسهم قطاع السفر والسياحة بنسبة 12% في الناتج المحلي الإجمالي للإمارات العام الحالي، بينما بلغت مساهمته العام الماضي نحو 11.7%. وأشار المجلس في تقرير السياحة والسفر الخاص بدول مجلس التعاون الخليجي، إلى أن نسبة مساهمة القطاع من إجمالي الناتج المحلي الخليجي بلغت العام الماضي 10.8%، ترتفع إلى 11.4% العام الجاري و13.3% بحلول العام 2034.

إنفاق

وفيما يتعلق بإنفاق الزوار الدوليين، أفاد مجلس السفر والسياحة العالمي، بأن الإمارات تستحوذ على 34% من إجمالي إنفاق السياح الدوليين في دول الخليج العام الجاري، حيث يتوقع أن يصل إجمالي إنفاق السياح الدوليين في الإمارات إلى 191.8 مليار درهم العام الحالي بنمو 9.5% مقارنة مع 175.2 مليار درهم العام الماضي، وبنمو نسبته 22.8% مقارنة بعام 2019، متوقعاً أن يرتفع إنفاق السياح الدوليين في الإمارات إلى 231.8 مليار درهم في عام 2034.

وأوضح مجلس السفر والسياحة العالمي، أنه من المتوقع أن يبلغ إنفاق السياح الدوليين في دول مجلس التعاون الخليجي العام الجاري 151.1 مليار دولار (555 مليار درهم) بنمو 11.6% مقارنة مع 135.5 مليار دولار (497 مليار درهم) العام الماضي. وذكر أن ذلك الإنفاق سيرتفع إلى 223.7 مليار دولار(821 مليار درهم) في العام 2034.

السياحة المحلية

وحول السياحة المحلية في دول الخليج، أكد مجلس السفر والسياحة العالمي، أن إجمالي إنفاق السياح المحليين في دول الخليج بلغ خلال العام الماضي 67.4 مليار دولار، وسيرتفع إلى 72.7 مليار دولار العام 2024 وصولاً إلى 108.3 مليار دولار العام 2034.

ومن المتوقع، أن يبلغ إجمالي إنفاق السياح المحليين في الإمارات العام الحالي 58 مليار درهم مقارنة مع 55.6 مليار درهم في 2023 بنمو 4.3%، ونمو نسبته 44.2% مقارنة بعام 2019 على أن يرتفع إلى 74.5 مليار درهم في 2034، منوهاً بأنه خلال العام الماضي، استحوذت السياحة الترفيهية على الحصة الأكبر من إجمالي إنفاق السياح بدول الخليج بواقع 82.6% مقابل 17.4% لصالح سياحة الأعمال، بحسب بيانات المجلس.