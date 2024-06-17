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اقتصاد

الذهب يتراجع مع ترقب أسعار الفائدة

الذهب
17 يونيو 2024 12:07

تراجعت أسعار الذهب اليوم الاثنين، مع ترقب المتعاملين المزيد من البيانات الاقتصادية الأميركية، وسط توقعات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) سيتجه لخفض أسعار الفائدة في وقت لاحق من العام.
وبحلول الساعة 0546 بتوقيت جرينتش، انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 2321.11 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد صعوده أكثر من واحد بالمئة يوم الجمعة. وتراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.6 بالمئة إلى 2335.30 دولار للأوقية.
وعلى صعيد المعادن الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 1.4 بالمئة إلى 29.13 دولار للأوقية، وانخفض البلاتين 0.5 بالمئة إلى 953.30 دولار، وخسر البلاديوم 0.1 بالمئة إلى 889.21 دولار.

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المصدر: وكالات
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