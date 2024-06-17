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اقتصاد

«كهرباء دبي» تستقبل طلبات المشاركة بدورة «مصمم أنظمة الطاقة الشمسية»

«كهرباء دبي» تستقبل طلبات المشاركة بدورة «مصمم أنظمة الطاقة الشمسية»
18 يونيو 2024 00:54

دبي (الاتحاد)

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بدأ مركز الابتكار التابع لهيئة كهرباء ومياه دبي، استقبال طلبات المشاركة في النسخة الرابعة من الدورة التدريبية «مصمم أنظمة الطاقة الشمسية الكهروضوئية المتكاملة» التي ينظمها المركز بالتعاون مع «تي يو في راينلاند أكاديمي» لتطوير الكفاءات الفنية في مجال الطاقة الشمسية والمتجددة. 
وتهدف الدورة إلى التعريف بالأنظمة والمحطات الشمسية الكهروضوئية وسبل تصميمها وتركيبها واختبارها وصيانتها وطرق تقييم مشاريعها اقتصادياً. 
ويحصل المنتسبون ممن استكملوا التدريب واجتازوا الامتحان على شهادات في كفاءة تصميم وتركيب أنظمة الطاقة الشمسية.
وتأتي الدورة التدريبية في إطار التعاون الوثيق الذي يجمع مركز الابتكار مع «تي يو في راينلاند أكاديمي» ومختلف الجامعات والمؤسسات الأكاديمية المحلية والعالمية، لتوفير بيئة معرفية وعلمية متقدمة تسهم في تعزيز مكانة المركز بوصفه حاضنة عالمية للابتكار في مختلف مجالات الطاقة المتجددة والنظيفة، ومنصة مهمة لصقل الكفاءات والخبرات الفنية للاحترافيين في مجال الاستدامة وكفاءة الطاقة والطاقة النظيفة والمتجددة، وتزويدهم بالمعلومات والمهارات والأدوات اللازمة، ليكونوا الجيل القادم من قادة الاستدامة، وشركاء فاعلين في تسريع عجلة انتقال الطاقة، انسجاماً مع جهود الهيئة لتحقيق استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 واستراتيجية الحياد الكربوني 2050 لإمارة دبي لتوفير 100% من القدرة الإنتاجية للطاقة من مصادر الطاقة النظيفة بحلول العام 2050.
يذكر أن الدورات الثلاث السابقة من «مصمم أنظمة الطاقة الشمسية الكهروضوئية المتكاملة»، شهدت تخريج 65 منتسباً، واستقبلت 120 طلب مشاركة. وتنطلق النسخة الرابعة من الدورة التدريبية في يوليو 2024 في مركز الابتكار ضمن مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية. وتهدف الدورة إلى توسيع معارف المتدربين حول مبادئ الأنظمة الكهروضوئية، والمعيارين الدوليين الصادرين عن اللجنة الكهروتقنية الدولية IEC 60364-7-71 وIEC 62446 والخاصين بتركيب الأنظمة الكهربائية وسبل الحماية من الصدمات الكهربائية، واختبار وتوثيق الأنظمة الكهروضوئية المتصلة بالشبكة على التوالي، والمحافظة عليها. 

كهرباء دبي
دبي
الطاقة الشمسية
الطاقة المتجددة
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