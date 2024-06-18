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اقتصاد

"اليونيدو" تساعد الدول النامية على التكيف مع الآثار الضارة لتغير المناخ

"اليونيدو" تساعد الدول النامية على التكيف مع الآثار الضارة لتغير المناخ
18 يونيو 2024 15:04

أعلنت منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "اليونيدو" عن تعزيز التعاون مع "صندوق التكيف"، لمساعدة الدول النامية على التكيف مع الآثار الضارة لتغير المناخ، وتعزيز القدرة على الصمود، باستخدام حلول التكيف المبتكرة والحديثة.

وأوضحت البيان الصادر عن مقر المنظمة الأممية في العاصمة النمساوية فيينا، أن التعاون بين الجانبين سيتم عن طريق تدشين مبادرة بقيمة 10 ملايين دولار، لمساعدة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الدول النامية على تعزيز قدرة المجتمع على الصمود، من خلال دمج واستخدام التقنيات المبتكرة والحديثة للتكيف المناخ.

وأشار غيرد مولر، مدير عام "اليونيدو"، إلى تركيز المنظمة على وضع مقترحات تدعم جهود البلدان النامية في مكافحة التأثيرات المتزايدة لتغير المناخ من خلال تنفيذ حلول التكيف المبتكرة والحديثة، ودعم مهمة "اليونيدو" المتمثلة في تعزيز التنمية الاقتصادية والصناعية المستدامة، وتمويل التكيف مع المناخ في البلدان النامية.

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وأضاف أن مشروعات المنظمة تشمل قطاعات مختلفة، منها تحسين الأمن الغذائي ومشاريع المياه والطاقة.

وأرجع مولر أهمية التعاون إلى تقديم مساهمات ملموسة في معالجة تغير المناخ وتعزيز المرونة الصناعية وتحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للفئات الأكثر ضعفا في أنحاء العالم.

المصدر: وام
منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية
تغير المناخ
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